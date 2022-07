A previsão é de que a MRS invista R$ 11 bilhões nos próximos anos - Divulgação - MRS

Publicado 27/07/2022 16:17

Após aval do Tribunal de Contas da União (TCU), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta quarta-feira, 27, os documentos ajustados para a renovação antecipada, por mais 30 anos, da concessão ferroviária MRS Logística. O governo prevê assinar o aditivo com a empresa nesta sexta-feira, 29. A ANTT também chancelou a proposta de acordo extrajudicial para pôr fim a ações judiciais em curso a ser firmado entre a agência, a União e a concessionária.

A MRS administra mais de 1,6 mil quilômetros de trilhos na região Sudeste. De acordo com a empresa, quase 20% do que é exportado pelo Brasil e um terço de toda a carga transportada por trens no País passam pelos trilhos da MRS. Com a renovação, a companhia, que administra a concessão desde 1996, vai operar o ativo até 2056.

A ferrovia transporta cargas como contêineres, siderúrgicos, cimento, bauxita, agrícolas, coque, carvão e minério de ferro. A renovação antecipada segue política de governo já adotada em outras ferrovias, como da Malha Paulista, operada pela Rumo. A previsão é que sejam investidos mais de R$ 11 bilhões a partir do aditivo assinado junto à MRS.