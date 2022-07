'UniDiversidade Nem' oferece 60 vagas em cursos de extensão gratuito para pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade - Pixabay

Publicado 27/07/2022 14:56 | Atualizado 27/07/2022 17:50

Rio - A CasaNem, em conjunto com a UniPeriferia, inaugura nesta sexta-feira (29), a "UniDiversidade Nem da Vida", campus da Maré. A iniciativa irá oferecer cursos de extensão universitária gratuitos para pessoas LGBTQIA+ no Instituto Trans da Maré.

As inscrições estão abertas para os seguintes cursos: pré vestibular ‘PreparaNem’, Cuidados Estéticos, Esmalteria, Manicure, Depilação, Cabeleireiro (com especialidade penteado e trancista), Maquiagem. Depilação e Escola de Moda. Para disputar a uma vaga os candidatos(as) podem ligar no número: 21 988800322.



O projeto inicialmente funcionará em três salas e atenderá até 60 pessoas no próximo trimestre. As turmas serão divididas por turno. As aulas serão coordenadas e realizadas por meio de parcerias fechadas com instituições de ensino técnico e superior como exemplo:UERJ, UFRJ, através do Observatório da Prostituição, Unirio, Fiocruz e a Uniperiferia.



O objetivo do projeto é oferecer oportunidades de formação e contribuir para a inclusão produtiva da comunidade LGBTQIA+ de baixa renda.

Serviço:

'UniDiversidade Nem da Vida'. Rua Principal, S/N, Baixa do Sapateiro (Detran), Passarela 6 da Avenida Brasil, na Maré, Zona Norte do Rio.