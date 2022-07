Vagas são para diversas áreas - Divulgação

Publicado 27/07/2022 11:51

A Ocyan, empresa de óleo e gás, está com mais de 50 vagas abertas para trabalhos em diversos projetos da empresa, tanto na área de manutenção e serviços offshore (embarcados) quanto em construção submarina, além de vagas onshore (em terra). As oportunidades são para a cidade de Macaé, Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo e Vitória, no Espírito Santo. O cadastro pode ser realizado no site da empresa, em Nossa Gente

As principais oportunidades são para as posições de caldeireiro, caldeireiro escalador, delineador, inspetor de solda escalador, inspetor de pintura escalador, pintor industrial escalador, soldador, eletricista, projetista, entre outros. Para o nível superior, algumas delas são para médico do trabalho, engenheiro de qualidade, engenheiro de projetos e engenheiro mecânico, além de analista de suprimentos, analista financeiro, analista jurídico e especialista em TI.

"Sempre importante lembrar que a Ocyan busca atrair talentos diversos em alinhamento nossa agenda ESG, onde temos o compromisso de sermos reconhecidos como uma empresa inclusiva", destaca Nir Lander, Vice-presidente de Pessoas e Gestão da Ocyan.