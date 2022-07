São até 2 meses de capacitação profissional gratuita +S empregabilidade fazendo a ponte entre os jovens formados e empresas do setor - Reprodução

São até 2 meses de capacitação profissional gratuita +S empregabilidade fazendo a ponte entre os jovens formados e empresas do setorReprodução

Publicado 26/07/2022 15:04 | Atualizado 26/07/2022 17:14

O Instituto da Criança em parceria com a Ambev lançou um programa de capacitação profissional para jovens atuarem em bares, restaurantes, hotéis e eventos. São até 2 meses de treinamento gratuito, além da ponte entre os jovens formados e empresas do setor. As oportunidades são para pessoas a partir de 18 anos que morem no Rio de Janeiro e tenham o Ensino Fundamental completo. As inscrições vão até 31 de julho pelo site da entidade.

As aulas começam dia 2 de agosto e vão até 30 de setembro. A parceria também conta com secretarias municipais, associações de moradores e clubes de futebol. Além de residir em áreas com baixo ou médio IDH, os interessados devem comprovar renda familiar de até 3 salários-mínimos e ter documentação regularizada.



O conteúdo do programa tem três pilares estratégicos. O primeiro é o emocional, baseado em autoconhecimento e competências socioemocionais — com foco em inteligência emocional, comunicação não violenta —, trabalho em equipe e comunicação.

O segundo pilar é comportamental, com objetivo em estrutura empresa/ restaurante — papéis de liderança, como preparar para entrevista e contar a sua história, autorresponsabilidade e autossabotagem entre outros.

Por fim, será abordado o pilar técnico sobre o que é um restaurante, como funciona, o que nunca se deve fazer no serviço e as boas práticas profissionais.