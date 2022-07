UnaTI abriu inscrições para cursos e oficinas do segundo semestre - Diretoria de Comunicação/Uerj

Publicado 26/07/2022 16:05

A Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI.Uerj) tem novidade no Dia dos Avós, celebrado nesta terça-feira, 26. A instituição abre, na quinta-feira. 28, as inscrições para os cursos e oficinas gratuitas do segundo semestre de 2022. Serão ofertadas 89 vagas, distribuídas por 12 temas e formatadas especialmente para o público com mais de 60 anos.

As inscrições serão realizadas presencialmente e por ordem de chegada, das 9h às 11h, nas Salas de Aula da UnATI.Uej – 10º Andar - Bloco F – Uerj Campus Maracanã. Os cursos são no formato híbrido (com aulas presenciais e on-line).



Confira as oportunidades:



1) Oficina de Dança Holística – Turma (A)

Objetivo: Proporcionar equilíbrio às cadeias musculares, melhorar os distúrbios da marcha a consciência corporal, promover autonomia, interação social e reintegrar a saúde mental e emocional da pessoa idosa, manifestando a alegria e o prazer.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Atestado médico

Dia e horário: Segunda-feira, das 11h30 às 12h20.

Vagas disponíveis: 7



2) Oficina de Dança, Corpo e Memória

Objetivo: Criar danças a partir das histórias dos participantes, valorizando a memória de cada corpo, a história de vida de cada pessoa. Será um espaço de compartilhamento de experiências que se desdobrará em maneiras de dançar juntos.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Atestado Médico

Dia e horário: Terça-feira das 09h40 às 11h30.

Vagas disponíveis: 10



3) Oficina Criação Coreográfica

Objetivo: Estimular a criatividade promovendo o desenvolvimento artístico dos participantes a partir de exercício de criação coreográfica. Coletivamente será definido um tema que norteará as práticas de dança para criação de uma ou mais coreografias ao longo dos encontros.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Atestado Médico

Dias e horário: Quartas e sextas-feiras, das 9h40 às 11h30.

Vagas disponíveis: 5



4) Oficina A Moradia e a Cidade na Vida do Idoso

Objetivo: Apresentar o estado atual da moradia e da cidade na vida do idoso. As condicionantes físicas, legais, sociais, culturais, econômicas e de meio ambiente serão objeto de investigação para se diagnosticar o impacto na saúde e propor iniciativas que possam otimizar o cotidiano do idoso na busca de uma melhor qualidade de vida.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Não há.

Dia e horário: Segunda-feira, das 13h20 às 16h.

Vagas disponíveis: 1



5) Oficina Teoria & Prática Musical

Objetivo: Oportunizar o entendimento da teoria musical a partir da utilização de instrumentos musicais como o violão nas aulas, principalmente de forma terapêutica.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Não há

Dia e horário: Quinta-feira, das 10h40 às 12h20.

Vagas disponíveis: 5



6) Oficina de História e Cultura na Trilha Entre Intérpretes do Brasil

Objetivo: Apresentar de forma sumária os conceitos de História, Cultura e sua inter-relação. O conceito de intérprete do Brasil conforme concepção apresentada por Antônio Cândido.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Não há

Dia e horário: Sexta-feira, das 8h50 às 10h30.

Vagas disponíveis: 05



7) Oficina Amizade dos Idosos na Família e na Sociedade

Objetivo: Estimular os idosos a partir de temas e atividades diversas, à criação de

amizades na sociedade e fortalecimento dos vínculos familiares, tendo em vista os

direitos sociais firmados no Estatuto do Idoso e a cidadania.

Formato/Aula: On-line

Pré-requisito: Não há

Dia e horário: Sexta-feira, das 15h10 às 17h50.

Vagas disponíveis: 3



8) Oficina Dançando a Vida na Bela Idade

Objetivo: Promover a estimulação cognitiva.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Atestado Médico

Dia e horário do curso: Sexta-feira, das 11h30 às 14h30.

Vagas disponíveis: 15



9) Oficina de Voz, Percepção & Oratória

Objetivo: Socializar através da comunicação oral, aumentar assim a capacidade respiratória, postural e a articulação fonoarticulatória.

Formato/Aula: On-line

Pré-requisito: Não há

Dia e horário: Quinta-feira, das 10h40 às 11h30.

Vagas disponíveis: 10



10) Oficina de Gerontopsicomotricidade

Objetivo: Desenvolver a estimulação corporal e autoestima nos 60+.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Atestado Médico

Dias e horários do curso: Segunda-feira das 11h30 às 13h

Vagas disponíveis: 10



11) Oficina Reflexões Sobre o Envelhecimento Humano

Objetivo: Formar um grupo afetivo para tratar de temas em psicologia e gerontologia.

Formato/Aula: Presencial

Pré-requisito: Não há.

Dia e horário do curso: Terça-feira, das 9h40 às 11h30

Vagas disponíveis: 10



12) Grupo Encontros Com a Saúde (GES)

Objetivo: Ampliar os espaços de informação e debate sobre promoção da saúde e envelhecimento ativo, estimulando o pensamento em relação ao corpo/vida e integrar o fazer individual e coletivo que envolve a saúde.

Formato/Aula: Híbrido – Presencial/On-line

Pré-requisito: Ter instrumento tecnológico (celular, tablet, laptop ou computador de mesa) com acesso à internet.

Dia e horário: Terça-feira das 15 às 17h – Encontros a cada (15) dias.

Vagas disponíveis: 8