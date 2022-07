Cursos e oficinas oferecidos pelas Naves são nas áreas de tecnologia e empreendedorismo - Patrícia Dantas/SMTC

Publicado 26/07/2022 12:03

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 3.500 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo para o mês de agosto. As atividades serão realizadas no formato presencial e online e visam preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho em um setor que cresce dia a dia.

Os cursos de tecnologia oferecidos pelas Naves do Conhecimento são uma opção para quem pretende alavancar a carreira profissional. Entre os temas oferecidos estão: Informática Básica, Informática Sênior, Social Media (Principais Desafios), Robótica com Lego, Desenvolvimento de Jogos, Fotografia de Produto, Empreenda com Canva, Operador de Computador, IT Essentials, Mercado de Trabalho Currículo e Entrevista, Aprimorando a Identidade Visual do seu Negócio, Fundamentos do Hardware, WhatsApp Marketing, Word Essencial, Construindo seu E-Commerce, CodeClub (Scratch), Manutenção Preventiva (Desktops e Notebooks), Gestão de Pessoas, entre outros.

Para ter acesso ao cronograma completo das atividades e fazer a inscrição, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio