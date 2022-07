Pesquisa indica que, entre 2018 e 2021, aumentaram as contratações de bens e serviços por órgãos públicos - Banco de imagens

Pesquisa indica que, entre 2018 e 2021, aumentaram as contratações de bens e serviços por órgãos públicosBanco de imagens

Publicado 26/07/2022 17:52

Até quinta-feira, 28, o Sebrae realiza, em Brasília, um evento destinado a estimular a participação de micro e pequenas empresas nas compras do setor público. Uma pesquisa da própria instituição indica que entre 2018 e 2021 as contratações de bens e serviços por entes federais, estaduais e municipais movimentaram cerca de R$ 494 bilhões. Deste total, R$ 129,4 bilhões —ou 26% — correspondem aos pequenos negócios.

Apesar desse e de outros números que, segundo o Sebrae, indicam uma “tendência de maior participação das micro e pequenas empresas” nas compras públicas, a entidade defende que ainda é necessário “desburocratizar” o ambiente de negócios, facilitando a vida dos empresários do setor.

Batizado de Transformar Juntos, o evento é resultado da junção de outros dois já promovidos pela entidade: o Fomenta e o Brasil Mais Simples. Além de palestras e debates sobre inovação, gestão pública, regras tributárias, atuação em rede e outros temas, o evento, no Centro Internacional de Convenções (Cicb), conta com estandes de fornecedores.

Parte da programação pode ser acompanhada pela internet, mediante inscrição no site do evento - realizado em conjunto com as associações dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).