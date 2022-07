Curso é voltado para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos em tecnologia - Reprodução

Publicado 27/07/2022 10:49

A Ame lança, nesta quinta-feira, 21, um programa de capacitação gratuita para mulheres desenvolvedoras de software. Intitulado de "Construindo aplicações em Microsserviços", o curso contribui para a formação de novos e qualificados talentos femininos na área. A meta é formar, até 2023, cinco mil pessoas desse público em funções ligadas à tecnologia. As inscrições vão até 15 de agosto pelo site https://www.amedigital.com/fast-forward

O programa é voltado para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos em tecnologia. As aulas online serão ministradas por especialistas de mercado durante três sábados de setembro a outubro (17, 24 e 8), das 8h às 18h, em quatro módulos que incluem temas como a introdução a Microsserviços com conceitos RESTful, sua aplicação nas linguagens Java 17 e NodeJS e a evolução do backend para o Devops. Todas as alunas da capacitação terão acompanhamento de instrutores e monitores do time de tecnologia da Ame.

Para concorrer às vagas, é necessário ter conhecimento básico de programação em Java, estar cursando o último ano da universidade em qualquer curso de graduação ou já ter concluído a formação. O processo seletivo terá testes de agilidade de aprendizado, por meio da plataforma Mindsight, e um teste técnico sobre Java. Na etapa final do curso, as alunas vão realizar um projeto para recebimento de certificado de conclusão.

O curso é uma das iniciativas do Ame Fast Forward, programa da Ame para capacitação de pessoas desenvolvedoras, com cursos ministrados por especialistas de mercado e foco em estimular a empregabilidade e qualificar a mão de obra no setor. Com temas que vão desde desenvolvimento Java a Data Science, o Ame Fast Forward tem como propósito compartilhar informação para ajudar no desenvolvimento técnico dos profissionais que desejam se especializar cada vez mais.

Em linha com o pilar social da sua estratégia ESG e com a Agenda 2030 da ONU, a Americanas S.A., companhia da qual a Ame faz parte, acredita na educação como ferramenta de inclusão social e aumento da diversidade. Além da meta de formar cinco mil mulheres em funções ligadas à tecnologia até 2023, a companhia quer ter 50% de mulheres em cargos de liderança na área até 2030.