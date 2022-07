A inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M caiu de 10,70% para 10,08% - Reprodução/Google Street View

A inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M caiu de 10,70% para 10,08%Reprodução/Google Street View

Publicado 28/07/2022 09:19

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), a inflação que mede o aluguel, desacelerou a 0,21% em julho, após alta de 0,59% em junho, informou nesta quinta-feira, 28, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,30%. O levantamento tinha piso de 0,13% e teto de 0,75%.



A inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M caiu de 10,70% para 10,08%, também abaixo da estimativa intermediária do mercado, de 10,18%. No ano até julho, o indicador acumula alta de 8,39%.

Nas aberturas, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) desacelerou de 0,30% para 0,21% em julho. O índice de preços no atacado acumula variação de 10,14% em 12 meses. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), por sua vez, registrou deflação de 0,28%, com alta de 9,02% acumulada em 12 meses.



Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou de 2,81% para 1,16%, conforme divulgado pela FGV na terça-feira. A alta acumulada em 12 meses é de 11,66%.



No acumulado de 12 meses, a inflação do IPC-M desacelerou a 9,02%, ante 10,23% em junho. Seis das oito classes de despesa do índice registraram alívio em suas taxas de variação em julho - três delas com deflação. A principal contribuição foi de Transportes (0,09% para -2,42%), com destaque para a gasolina, que aprofundou a queda de 0,19% para 7,26%.



Educação, Leitura e Recreação (2,63% para -0,86%), Habitação (0,65% para -0,30%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,64% para 0,29%), Vestuário (1,52% para 0,73%) e Despesas Diversas (0,33% para 0,26%) foram os outros grupos a registrar arrefecimento na margem. O movimento foi puxado por desaceleração em passagem aérea (13,40% para -5,20%), tarifa de eletricidade residencial (-0,34% para -3,11%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,67% para -1,43%), roupas (1,75% para 0,65%) e serviços bancários (0,25% para 0,11%), respectivamente.



Na direção oposta, Alimentação (0,74% para 1,47%) e Comunicação (-0,49% para -0,16%) apresentaram aceleração da taxa em julho. Nesses grupos, os itens com maior peso foram laticínios (4,33% para 11,16%) e combo de telefonia, internet e TV por assinatura (-1,22% para -0,30%).



Influências individuais



Segundo a FGV, os itens que mais contribuíram para o alívio do IPC-M em julho foram gasolina (-0,19% para -7,26%), tarifa de eletricidade residencial (-0,34% para -3,11%) e passagem aérea (13,40% para -5,20%). Tomate (-10,84% para -18,26%) e etanol (-6,25% para -9,41%) completam a lista.



Por outro lado, as principais pressões de alta partiram de leite tipo longa vida (6,13% para 21,83%), plano e seguro de saúde (0,65% para 1,17%) e refeições em bares e restaurantes (0,57% para 0,89%), seguidos por mamão papaia (-6,65% para 21,20%) e queijo mussarela (5,04% para 8,46%).



IPAs



A desaceleração dos preços ao produtor industrial entre junho e julho (0,67% para 0,22%) puxou o alívio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) do período (0,30% para 0,21%), informou a FGV. O IPA-M agropecuário, por sua vez, teve alta de 0,17%, ante recuo de 0,61% na leitura anterior.



A inflação acumulada pelo IPA-M total em 12 meses arrefeceu de 10,69% em junho para 10,14% em julho. O alívio também foi puxado pelos preços ao produtor industrial, que arrefeceram de 10,12% para 8,73% nessa base.



Nas aberturas por estágios de processamento, os bens finais subiram de 0,58% em junho para 0,69% em julho, alavancados pelo avanço de combustíveis para o consumo (-0,25% para 2,39%). Os bens intermediários aceleraram de 0,85% para 2,00%, devido a combustíveis e lubrificantes para a produção (6,81% para 9,96%).



As matérias-primas brutas intensificaram o ritmo de deflação (-0,52% para -2,13%), diante dos recuos de minério de ferro (-0,32% para -11,98%), algodão em caroço (2,28% para -14,02%) e milho em grão (-1,21% para -5,00%). Em contrapartida, os itens bovinos (-3,29% para 4,43%), leite in natura (4,40% para 13,46%) e mandioca/aipim (-4,24% para 8,02%) exerceram pressão para cima no grupo, em julho.



As principais pressões para baixo sobre o IPA-M partiram de minério de ferro (-0,32% para -11,98%), milho em grão (-1,21% para -5,00%) e soja em grão (-0,80% para -2,05%). Algodão em caroço (2,28% para -14,02%) e carne bovina (-1,24% para -3,22%) completam a lista.



Por outro lado, pressionaram o IPA-M para cima os itens óleo diesel (6,96% para 12,68%), leite in natura (4,40% e 13,46%) e bovinos (-3,29% para 4,43%), seguidos por leite industrializado (4,50% para 18,96%) e farelo de soja (-4,39% para 6,79%).