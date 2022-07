Trabalhadores podem consultar o valor através do site, aplicativo ou telefone do banco - Reprodução

Trabalhadores podem consultar o valor através do site, aplicativo ou telefone do bancoReprodução

Publicado 28/07/2022 16:05

A Caixa Econômica Federal anunciou que concluiu o pagamento de R$ 13,2 bilhões relativos ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2021. No total, 106,7 milhões de trabalhadores possuíam contas vinculadas ao FGTS com saldo em 31 de dezembro do ano passado e receberam o crédito. A pessoa já pode verificar se o valor foi depositado na conta do Fundo.

Porém, é importante lembrar que o crédito depositado pelo lucro do FGTS em 2021 não poderá ser sacado. As retiradas só podem ser feitas nas condições previstas em lei: demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de casa própria e saque aniversário.



Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato de sua conta vinculada das seguintes formas: por meio do aplicativo FGTS ; no site da CAIXA ; pelo Internet Banking CAIXA, para os clientes do banco. A CEF disponibiliza ainda os seguintes telefones de contato: 3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-726-0104 (demais regiões).

Consulta FGTS pelo aplicativo

1 - Abra ou atualize o app FGTS;

2 - Clique em "Entrar no aplicativo";

3 - Informe o CPF e vá em "Próximo", depois digite sua senha e clique em "Entrar";

4 - Clique nas imagens solicitadas pelo app para confirmar que você não é um robô;

5 - Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS";

6 - Na página seguinte, irá aparecer todas as contas do Fundo de Garantia. Para saber o valor depositado em cada uma, sobre cada conta; elas aparecem na seguinte ordem: primeiro a atual empresa ou a última em que trabalhou, depois as demais;

7 - Vá em "Ver extrato";

8 - Em seguida, aparecerá a informação "AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021" com o valor distribuído.