Recenseadores recebem de acordo com entrevistas coletadas de moradores - Divulgação

Publicado 28/07/2022 09:40 | Atualizado 28/07/2022 10:26

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais um processo seletivo para a contratação temporária de trabalhadores para o Censo Demográfico 2022. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre esta quinta, 28, e segunda-feira, 1º de agosto, dia que as entrevistas começam. São mais de 15 mil vagas para recenseador com previsão de duração do contrato de até três meses, podendo ser prorrogado. As oportunidades exigem nível fundamental completo.

O edital publicado no Diário Oficial da União nesta quinta, informa que os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no ofício. A remuneração é calculada com base na produção, por setor censitário, seguindo a taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em junho a autarquia abriu concurso com 48.535 vagas disponíveis.





Interessado podem conferir a versão completa do edital no site . A jornada de trabalho recomendada para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, mais a participação integral e obrigatória no treinamento.

O recenseador tem a função de entrevistar moradores e coletar informações para o IBGE.

Município do Rio

Também em junho o IBGE lançou um processo seletivo complementar com as vagas que não foram preenchidas no processo anterior. No estado do Rio, há 2.380 vagas, espalhadas por 84 municípios. Só no município do Rio são oferecidas 1.237 oportunidades.



Para esse processo seletivo, não vai haver prova escrita, mas apenas uma prova de escolaridade. Assim, basta se inscrever online e aguardar. Os candidatos com maior nível de instrução serão chamados primeiro.



No Rio, as vagas estão distribuídas por localidades. O maior número de vagas é oferecido na Barra da Tijuca (181), Jacarepaguá (176) e Lagoa (141). Mas a vagas em 65 localidades diferentes da cidade.



No momento da convocação, os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos que comprovem a escolaridade que informaram no ato de inscrição.