Rede varejista abre vagas de emprego em Paciência, Angra dos Reis e Volta RedondaDivulgação

Publicado 27/07/2022 17:52

A rede de varejo Casa&Vídeo abriu vagas de emprego para as lojas que serão inauguradas no bairro de Paciência, Zona Oeste, e nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis. As oportunidades são para as funções de gerente de loja, subgerente, subgerente checkout, promotor de vendas, operador de loja e operador fiscal.



Para se candidatar a uma das vagas, que abrangem pessoas com deficiência (PcDs) e membros da comunidade LGBTQIAP+, os interessados precisam se inscrever no site Com as contratações, a empresa pretende completar seu quadro de funcionários.Para se candidatar a uma das vagas, que abrangem pessoas com deficiência (PcDs) e membros da comunidade LGBTQIAP+, os interessados precisam se inscrever no site https://casaevideo.gupy.io/ . Não é necessário ter experiência.

“Acreditamos na força da diversidade dentro da nossa companhia e da sociedade. Trabalhamos constantemente na manutenção de um ambiente de trabalho que inclui e oferece oportunidades a todos. Fugir dos rótulos e abraçar a diversidade são características fortes do nosso time de sangue amarelo”, ressalta Marcia Lassance, diretora de gente e gestão da companhia.

Além do salário, a Casa&Vídeo oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale alimentação/refeição, cesta básica, vale transporte, auxílio creche, prêmio anual - de acordo com a performance individual e corporativa, total pass, folga de aniversário, descontos nas lojas da companhia, convênios e plano de carreira.