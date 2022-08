Fachada do Ministério da Saúde na Esplanada dos Ministérios - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Fachada do Ministério da Saúde na Esplanada dos Ministérios Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/08/2022 15:36 | Atualizado 01/08/2022 15:49

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,444 bilhões em julho de 2022. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 1º, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 29,954 bilhões e importações de US$ 24,510 bilhões. No ano, o saldo é positivo em US$ 39,750 bilhões.

O resultado de julho ficou abaixo do piso das estimativas do mercado. A mediana das expectativas dos analistas indicava superávit comercial de US$ 7,0 bilhões em julho, após saldo positivo de US$ 8,768 bilhões em junho, segundo o Projeções Broadcast. As projeções variavam de US$ 6,40 bilhões a US$ 10,70 bilhões.

A média diária das exportações registrou em julho aumento de 23%, com alta de 40,2% em agropecuária, crescimento de 33,2% em indústria da transformação e queda de 5,6% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações subiram 41,6%, com alta de 8,9% em agropecuária, crescimento de 35,2% em indústria extrativa e de 43,4% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.