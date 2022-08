Dívidas podem ser parceladas em até 36 vezes sem juros - Divulgação

Publicado 04/08/2022 13:42 | Atualizado 04/08/2022 14:07

A Serasa convocou executivos de diversos setores para buscar alternativas para ajudar milhões de brasileiros a pagar as suas contas atrasadas. Durante todo o mês de agosto, a ação oferecerá parcelamento de dívidas sem juros. “É a maior ação de negociação com parcelamento sem juros já realizada no Brasil”, diz Ignacio Dameno, diretor do Serasa Limpa Nome.



No período, serão disponibilizadas mais de 48 milhões de débitos para renegociação em até 36 vezes sem juros. Os tradicionais descontos de até 90%, sempre oferecidos pela plataforma, também estão mantidos.



A ação surgiu depois de a Serasa realizar uma pesquisa que ouviu 2.645 endividados de todo o país. O levantamento mostrou que descontos e parcelamentos sem juros são os maiores motivadores para o consumidor quitar suas dívidas.



Segundo Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, essa é uma solução buscada pelas empresas para que os brasileiros endividados possam recuperar o poder de compra sem impactar a renda mensal. “Quando um inadimplente renegocia o débito, a dívida sai do seu nome logo após pagar a primeira parcela, o que o auxilia a retomar crédito”, explica Aline. “A ação foi a maneira que as empresas envolvidas encontraram para conter a alta da inadimplência”, complementa.

Participam da ação as seguintes empresas: Claro, Ativos, Atlântico, Banco BMG, Banco Digio, Banco Inter, Banco Losango, Banco Neon, Boticário, Bradescard, Bradesco Financiamentos, BTG+, Carrefour, Crediativos, Credsystem, Digio, DmCard, Eudora, FortBrasil, Grupo Tracker, Havan, Hoepers, Intacto, Ipanema, Itapeva, Itau, MGW Ativos, Money Plus, Multi Crédito, Nalin, Net, Nextel, Recovery, Renner, Riachuelo, Santander, Sascar, Sicoob, Sorocred, Uze, Via Varejo, VoxCred e Zema.

O consumidor pode conferir se tem parcelas sem juros disponíveis por meio dos canais oficiais da Serasa:

Site: serasalimpanome.com.br;

App Serasa no Google Play e App Store;

Ligação gratuita 0800 591 1222;

WhatsApp 11 99575–2096.