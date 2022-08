Favela Inova é realizado pelo Pólen em parceria com a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUV-RIO) e o Integra Rio e tem o Instituto Genera como executor - Divulgação

Publicado 05/08/2022 11:38 | Atualizado 05/08/2022 12:55

Rio - O Polo de Inovação do Instituto de Ensino Superior do Rio de Janeiro (Unisuam), noCentro Universitário Augusto Motta, vai realizar o evento Demoday nesta sexta-feira, 05 para a apresentação final das startups do programa Favela Inova. O programa é realizado pelo Pólen em parceria com a Secretaria Especial da Juventude Carioca (Juv-Rio) e o Integra Rio com o Instituto Genera como executor. O projeto é direcionado para pessoas que tenham uma proposta de negócio, ou já estejam em um estado mais avançado de estruturação.

O evento ocorre às 17h na Unisuam de Bonsucesso, no auditório Sylvia Bissagio. O encontro será mediado por Diego Braga, Gerente de Inovação da entidade e coordenador do Pólen, o Polo de Inovação. "Neste evento, esperamos integrar cada vez mais a comunidade e o ecossistema de inovação e empreendedorismo em prol do desenvolvimento sustentável", frisou Diego.

As startups participantes do favela Inova Rio 2022 irão se reunir e apresentar suas ideias para a banca de especialistas, que fará avaliações e consultoria para o aprimoramento e sucesso das startups. A comissão de jurados é composta por Salvino Oliveira, Secretário da Secretaria Especial de Juventude Carioca do Rio de Janeiro; Liza Simões, CEO do Investe Favela; Bia WillCox, advogada, Empresária e Especialista em Marketing e Empreendedorismo e Arapuan Motta Netto, Reitor da UNISUAM.

As startups FavelaApp e Imagine e Foco integram as atividades de Germinação, enquanto a Envia Pages, Favela Tem, EducaRio, Sassan, Turistando RJ, integram a Incubação. A Germinação é voltada para projetos que ainda estão na fase de ideação e a Incubação é para os responsáveis por empreendimentos que já estão sendo desenvolvidos, informalmente, e que desejam apoio para potencializar seus negócios.