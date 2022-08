Segundo dados da Abraciclo, em julho foram produzidas 104,8 mil veículos - Abraciclo - divulgação

Publicado 11/08/2022 16:04

São Paulo - A produção de motos teve crescimento de 3% em julho contra junho, chegando a 104,8 mil unidades no mês passado, informou a Abraciclo, associação que representa as montadoras de veículos de duas rodas, cujas fábricas estão concentradas no polo industrial de Manaus (AM).

Na comparação com o mesmo mês de 2021, a alta foi de 10,3%, o que leva o crescimento da produção no acumulado desde o primeiro dia do ano para 16,9%. De janeiro a julho, foram produzidas 776,1 mil motos, o maior volume, entre períodos iguais, desde 2015.

"Mesmo com as férias coletivas de junho e julho as associadas realizaram um grande esforço de produção para atender à demanda do mercado", comenta Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.

Segundo ele, o setor segue a tendência, revista em junho, que aponta para produção de 1,32 milhão de motos neste ano, o que, se confirmado, significará um crescimento de 10,5%.

Em meio à alta nos preços dos combustíveis, que trouxe um impulso às motos, por o veículo ser mais econômico, junto com a expansão na pandemia dos serviços de entrega (delivery), as vendas de motocicletas subiram 18,2% desde o início do ano, para 774,1 mil unidades.

Contudo, só em julho, quando foram emplacadas 107,5 mil motos, houve queda de 11% na comparação com junho e de 4,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.