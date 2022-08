Desafio do novo presidente é fazer da Light uma companhia sustentável financeiramente - Divulgação / Light

Publicado 12/08/2022 16:47

O novo presidente da Light, Octavio Pereira Lopes, disse nesta sexta-feira, 12, que pretende dar continuidade ao processo de mudanças da companhia, iniciado há dois anos, mas que é preciso "acelerar a velocidade da transformação".

Lopes, que assume a empresa na segunda-feira, 15, fez o primeiro pronunciamento sobre sua futura gestão no início da teleconferência com investidores sobre os resultados do segundo trimestre. A Light reportou prejuízo líquido de R$ 80 milhões no período, afetada principalmente por despesas financeiras.

"Nos próximos meses, vamos modernizar a Light, deixar os processos mais enxutos e ágeis e, assim, traçar o nosso próprio caminho. Vamos manter o foco no combate a perdas, mas acelerando processos. O aumento da arrecadação também será meta fundamental Esses recursos vão garantir um futuro mais saudável", disse.

Segundo Lopes, entre os focos da gestão estarão: otimização de processos, atualização tecnológica, combate a perdas e disciplina financeira com foco em controle dos gastos gerenciáveis. Ele definiu o cenário "desafiador", mas disse que há condições de avançar e fazer da Light uma companhia sustentável financeiramente.

"Recebo esse desafio de comandar a Light no processo de turnaround com muito entusiasmo. Já fiz parte da Light, quando participei do Conselho de Administração entre 2019 e 2020. Tenho experiência em processos de turnaround em diversas empresas, inclusive no setor elétrico", disse Lopes.

O executivo afirmou conhecer as peculiaridades da Light, sua área de concessão (31 municípios do Rio de Janeiro) e os desafios que a empresa precisa enfrentar para reduzir os furtos de energia e atender bem a carteira de clientes.