O horário do almoço é o mais utilizado pelos fraudadoresinternet

Publicado 16/08/2022 14:51

Pesquisa da Konduto, empresa antifraude para pagamentos on-line da Boa Vista – SCPC, parceira do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, mostra que, no Rio de Janeiro, as tentativas de fraudes cresceram quase o dobro quando comparadas às vendas do e-commerce analisadas no 1º quadrimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado.

As tentativas de fraudes frustradas cresceram cinco vezes (404%), enquanto as vendas aumentaram mais de três vezes (240%). O Estado responde por cerca de 10% das vendas de e-commerce do país e é responsável por 18% das tentativas de fraudes on-line. Já São Paulo, que responde por 33% das vendas de e-commerce, registrou 31% das tentativas de fraudes no Brasil, no 1º quadrimestre deste ano. Nesse período, o aumento das tentativas de fraude superou o próprio crescimento das vendas on-line.



Hora do almoço é o mais utilizado por golpsitas



Ao segmentar dados por horário, a Konduto detectou que, no Brasil, na faixa do almoço, das 12 h às 14 h, acontece a maior parte das tentativas de fraudes: 20% do volume total de fraudes ou 18% das vendas do 1º trimestre foram registrados durante esse horário. Em comparação com a madrugada, das 0 h às 6h, o número é bem diferente: 10% das fraudes (8% das vendas) acontecem nesse período.

“As fraudes acontecem durante o dia. É uma estratégia para se misturar com as vendas legítimas e tentar burlar as ferramentas de combate à fraude”, explica Tom Canabarro, diretor de serviços antifraude na Boa Vista.



Os dados nacionais da empresa também revelaram que, no 1º trimestre de 2022, domingo foi o dia da semana com menos vendas no varejo on-line, com apenas 12,19% das compras realizadas. Também foi o dia com a menor incidência de fraudes, com um índice de 9,48%. Por outro lado, o dia com mais pedidos fraudulentos foi a segunda feira, que representou 17,48% das tentativas de golpe.