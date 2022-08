Ataque cibernético atingiu a rede datacenter da Prefeitura do Rio na madrugada desta segunda-feira (15) e deixou diversos sistemas fora do ar - Reprodução/Prefeitura do Rio

Ataque cibernético atingiu a rede datacenter da Prefeitura do Rio na madrugada desta segunda-feira (15) e deixou diversos sistemas fora do arReprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 16/08/2022 13:25 | Atualizado 16/08/2022 13:29

Um dos prejudicados pela situação foi o técnico em eletrônica Ernani Romualdo, dono de uma microempresa no ramo, a Infra Visão Serviços. No Twitter ele protestou: "Eu precisando emitir uma NF de serviço pelo site da Prefeitura e descobri que os Hackers invadiram e está fora do ar desde ontem". Ao O Dia, Ernani explicou que esta terça-feira, 16, seria o dia de enviar a notas fiscais por serviços prestados desde o dia 16 de julho. "(As notas) seriam para recebimento (de pagamentos) no dia 31. Se eu não emitir, ficarei sem receber, e não terei como pagar, aluguel, prestadores de serviços, telefone, internet e contas pessoais", contou.

O técnico administrativo da Pdvex, empresa que realiza trabalhos de cenografia, Wladmir Santos também sofreu com a falta de acesso ao Nota Carioca. "Esse problema indisponibiliza a emissão das notas fiscais, o que atrasa a gente de diversas formas, uma vez que trabalhamos com grandes empresas, que têm prazo limite do recebimento das notas. Sem isso, o pagamento não é feito na data acordada", comentou. Ainda segundo ele, o site também serve como forma de consulta a outros trabalhos realizados, que não podem ser acessados.

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que os sistemas fazendários como arrecadação de IPTU e de emissão de nota fiscal, pagamento de ITBI e demais serviços foram preventivamente retirados do ar para preservar a integridade dos dados, após o ataque.



A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento esclareceu ainda que a arrecadação não deve ser afetada pelo período de paralisação. Os vencimentos dos tributos ocorrem nos primeiros dias úteis do mês e o que for pago após esse período tem o mesmo valor até o último dia útil de agosto.



Já os contribuintes de ISS que utilizam o sistema da Nota Carioca podem emitir um Recibo Provisório de Serviço (RPS), obtido virtualmente ou em papelarias, e realizar a substituição posteriormente. Para não prejudicar o contribuinte, a Secretaria de Fazenda e Planejamento acrescenta que irá publicar uma resolução em que estabelecendo que não vai considerar como dias úteis o período de paralisação dos sietmas.



A prefeitura pediu ainda a compreensão dos cariocas e ressaltou que os servidores da Iplan trabalham para que o sistema volte a sua normalidade o mais rápido possível.

Questionada, a Secretaria de Fazenda ainda não divulgou dados informando quantos contribuintes foram afetados pela paralisação do sistema e a média diária de notas emitidas.

A Prefeitura do Rio foi procurada para se manifestar sobre o registro de Boletim de Ocorrência, mas não respondeu. Assim que houver posicionamento, a matéria será atualizada.