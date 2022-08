Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução

15/08/2022

Um ataque hacker ao Datacenter da Prefeitura do Rio tirou diversos serviços municipais do ar. Para evitar novos danos, os sistemas fazendários, responsáveis por serviços como Portal Carioca Digital e Nota Carioca, foram suspensos. A ação foi percebida por volta das 2h desta segunda-feira, 15.

A equipe do IplanRio (Empresa Municipal de Informática) informou que conseguiu evitar que sistemas fazendários fossem afetados. Até as 15h uma equipe do Iplan seguia trabalhando para normalizar o sistema com segurança. Entretanto, não há previsão para o reestabelecimento das atividades.