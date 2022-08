Site da Prefeitura agora mostra um comunicado com informações à população - Reprodução/ Prefeitura do Rio

Site da Prefeitura agora mostra um comunicado com informações à populaçãoReprodução/ Prefeitura do Rio

Publicado 19/08/2022 08:38 | Atualizado 19/08/2022 11:54

Rio - Pelo quinto dia seguido, os sistemas da Prefeitura do Rio continuam sem funcionar. O datacenter da administração municipal foi invadido por um ataque hacker na madrugada da última segunda-feira, 15. Por conta da ação criminosa, o Portal da Prefeitura e o Carioca Digital foram retirados do ar, de forma preventiva, para preservação dos dados.

Embora diversos serviços ainda não tenham sido normalizados, o Diário Oficial do Município voltou a ser publicado, nesta quinta-feira, 18. A consulta às edições anteriores também foi normalizada.

Questionada sobre o pagamento dos servidores, cuja folha salarial é fechada no dia 20, a Prefeitura do Rio informou que não será prejudicado.

De acordo com a Prefeitura, a equipe da Empresa Municipal de Informática (IplanRio) já obtém o controle da gestão e de alguns sistemas de rede, porém, os serviços serão mantidos fora do ar até que o ambiente digital esteja totalmente seguro. "A prefeitura pede a compreensão dos cariocas e ressalta que os servidores seguem trabalhando 24 horas para recuperar o sistema na sua integralidade o mais rápido possível", disse o texto.

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). A Polícia Civil aguarda que um representante da Prefeitura do Rio de Janeiro apresente informações que levem à identificação dos responsáveis.

A administração municipal não deu previsão para o retorno on-line de todo o Portal da Prefeitura e das páginas de serviços aos cidadãos. No entanto, o site, que antes abria em uma página de erro, agora mostra um comunicado. "Os dias em que o sistema está fora do ar não serão considerados dias úteis para fins de vencimento de tributos e nenhum contribuinte será prejudicado", informa a mensagem.

Confira as informações sobre os serviços afetados:

Nota Carioca





Emissão de carnê do IPTU Os contribuintes que emitem a Nota Carioca podem preencher um Recibo Provisório de Serviço (RPS) e realizar a substituição pela Nota Carioca posteriormente. O RPS pode ser adquirido em uma papelaria ou o modelo disponível no site pode ser impresso. O documento precisa ter todos os dados que serão utilizados para preencher a Nota Carioca depois, como nome e CPF ou CNPJ do tomador de serviço, valor da nota e serviço prestado.

As guias do IPTU devem ser pagas no início de cada mês. Para quem não conseguiu quitar até o vencimento, a prefeitura lembrou que o valor da multa mensal é fixo e vale até o último dia útil de agosto.



Emissão de guia de recolhimento do ISS

As guias de pagamento de ISS vencem no início do mês. Se por algum motivo o contribuinte não tiver realizado o pagamento dentro da data de vencimento, é válido lembrar que o valor da multa mensal é fixo e vale até o último dia útil de agosto.



ITBI

As guias de ITBI emitidas no site podem ser pagas até a data de vencimento, que é o prazo de 30 dias após a emissão. Se algum contribuinte com guia em vencimento nesses dias não fez a impressão do DARM, deverá ser gerado um novo protocolo com uma nova data de vencimento. As guias de ITBI que são emitidas após a escritura do imóvel, com incidência de mora ou multa, têm o mesmo valor até o último dia útil do mês.



Exames e consultas

As unidades de saúde, que funcionam com a rede do Iplan, não estão inserindo novos pedidos de exames e consultas nos sistemas de regulação. Neste caso, o processo está sendo registrado manualmente para depois ser inserido. Nas unidades de urgência e emergência o atendimento não foi interrompido. Até que tudo seja normalizado, é necessário retornar com o prontuário de papel.



Sisreg

O Sisreg é hospedado no sistema do Ministério da Saúde e, por isso, ele não foi afetado pelo ataque. Ele continua funcionando normalmente.



Vigilância Sanitária

Temporariamente, o Instituto de Vigilância Sanitária está com os serviços de Licenciamento Sanitário Online, consulta aos processos eletrônicos, emissão de documentos online, agendamento de castrações e sistema de chipagem animal inoperantes.



Emissão de multas

As multas serão emitidas logo após o restabelecimentos dos serviços.



Recursos de multas

O atendimento presencial realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Transporte dos protocolos dos postos descentralizados continua funcionando para o recebimento dos documentos referentes a recursos de multas de trânsito (defesa prévia e cancelamento de multas) e indicação de real infrator.



Processo.rio

Com a paralisação do processo.rio, toda e qualquer necessidade de processamento será feita por meio de documentos físicos, que, logo depois de restabelecida a operação, serão digitalizados e incluídos no sistema em questão.



Siscor: Emissão de licenciamento de obras em vias públicas

A emissão de licenciamento de obras em vias públicas continua sendo feito presencialmente na Secretaria Municipal de Conservação. Basta buscar atendimento do órgão responsável, na Rua Maia de Lacerda 167 - 1° andar, no Estácio, entre 9h e 16h.



Plano de Saúde do Servidor Municipal

O Previ-Rio reabrirá o prazo de adesão sem carência ao Plano de Saúde do Servidor Municipal, que terminaria no próximo dia 21. O Instituto vai publicar uma portaria definindo um novo período de adesão, migração ou cancelamento, para que não haja nenhum transtorno ou prejuízo ao servidor.



Ouvidoria

A Ouvidoria da GM-Rio está realizando atendimento somente de forma presencial, pois não é possível acessar os pedidos da LAI (Lei de Acesso a Informação) no momento. As equipes estão à disposição no Batalhão da Guarda Municipal, na Avenida Pedro II, 111, em São Cristóvão, de 9h às 16h.



Emissão do cartao do idoso | Emissão de cartão PCD

A renovação do Cartão do Idoso e/ou do Cartão de Pessoas com Deficiência vencido a partir de 1º de agosto não poderá ser feita enquanto o sistema estiver fora do ar. Mas o atendimento presencial realizado nos protocolos dos postos descentralizados da Secretaria de Transportes será mantido para o recebimento dos documentos referentes a solicitação de cartão de estacionamento paraPessoas Com Deficiência – PCD e/ou para Idosos.



Capacitações Online

O Instituto João Goulart segue com as atividades remotamente, mantendo as capacitações em ambientes alternativos como as plataformas Zoom, Sympla e Google Meet.



Auxílio taxista

A Secretaria Municipal de Transportes enviou os dados de todos os taxistas (autorizatários/permissionários e auxiliares) com cadastro ativo em 31 de maio de 2022 ao Ministério do Trabalho e Previdência no dia 1º de agosto. Em breve os taxistas vão poder verificar se estão nessa lista em um link que será divulgado pela Prefeitura. No momento, os sistemas seguem fora do ar. Tanto a análise das informações quanto o pagamento aos taxistas são de responsabilidade do Governo Federal.



Aulas

Não houve suspensão de aulas em função do ataque hacker na rede municipal de ensino. O incidente não trouxe prejuízos à vida acadêmica dos alunos. Os sistemas da Secretaria de Educação que estão fora do ar também não prejudicaram os serviços prestados à população.



Atendimento veterinário

Os atendimentos nas unidades veterinárias e às demandas de zoonoses, além de fiscalizações, ocorrem sem interrupções.



Vistorias e agendamentos

A Secretaria Municipal de Transportes vai prorrogar os prazos de vistoria de todos os modais de transporte público, como táxis, ônibus, vans e kombis (SPPO, STPL, STPC, TEC, fretamento e transportes escolares) até que os sistemas que estão fora do ar retornem de forma totalmente segura.