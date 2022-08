Início da administração e operação dos trechos pela concessionária está previsto para setembro - andreas160578 - Pixabay - Creative Commons

Início da administração e operação dos trechos pela concessionária está previsto para setembroandreas160578 - Pixabay - Creative Commons

Publicado 19/08/2022 16:56

A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e a concessionária EcoRioMinas assinaram nesta sexta-feira, 19, o contrato de concessão dos 726,9km do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) - Governador Valadares (MG), que inclui trechos da BR-116 (RJ e MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ). O início da administração e operação dos trechos pela EcoRioMinas está previsto para setembro.

Com a formalização do contrato, a empresa assume o compromisso de realizar vários investimentos ao longo de todo o trecho, estimados em R$11 bilhões durante os 30 anos de concessão. Outros R$9,9 bilhões serão aplicados na operação da malha rodoviária, totalizando um aporte de cerca de R$20 bilhões.



O contrato exige uma série de obras de recuperação e melhorias da infraestrutura, como as obras de ampliação da capacidade das vias, estão definidos mais de 303 quilômetros de duplicações, 255 quilômetros de faixas adicionais e 85,5 quilômetros de vias marginais. A construção de 154 dispositivos, entre trevos, viadutos, passagens inferiores, alças e retornos, além da implantação de 57 passagens de fauna e de 1,6 quilômetros de ciclovias contribui com a fluidez do tráfego. Nos trechos urbanos, a EcoRioMinas vai instalar 75 passarelas de pedestres e 462 pontos de ônibus. Ao longo da rodovia, haverá dois pontos de paradas e descanso para a segurança dos caminhoneiros.



“A EcoRodovias segue implementando infraestrutura sustentável e de qualidade no Brasil. Os investimentos no trecho vão trazer mais segurança viária, reduzindo acidentes e salvando vidas. Além disso, vamos gerar empregos e renda para os municípios do entorno e seus moradores”, afirma Alberto Lodi, Diretor de Concessões Rodoviárias da EcoRodovias.



Segundo o Diretor Superintendente da EcoRioMinas, Luís Carlos Lima Salvador, os trabalhos iniciais formam um pacote de melhorias emergenciais para eliminar problemas que representem riscos e desconforto aos usuários. Após as intervenções programadas para o primeiro ano de concessão, começam as obras de recuperação da rodovia, que se estendem do segundo ao quinto ano. “Já as grandes obras de ampliação da capacidade começam a ser entregues partir do quarto ano, conforme o estipulado pelo contrato. Tudo isso vai resultar na modernização da infraestrutura rodoviária e estimular o desenvolvimento regional”, explica Salvador.



A estimativa do Governo Federal é de que a concessão, ao longo dos 30 anos, contribua para a criação de mais de 150 mil postos de trabalho e gere mais de R$ 2,2 bilhões em Imposto Sobre Serviço (ISS) para as prefeituras dos 36 municípios do entorno da malha viária da EcoRioMinas, que abrange trechos relevantes para o desenvolvimento econômico do Brasil.