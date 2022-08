Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 19/08/2022 12:41 | Atualizado 19/08/2022 12:51

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que conseguirem concessão de aposentadoria por invalidez — hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente — terão 60 dias para apresentar um documento ao órgão informando se receberam ou não outro benefício previdenciário.

A regra consta em uma portaria publicada no início deste mês e que passou a valer no último dia 12. Caso o segurado não apresente essa autodeclaração no prazo determinado, informando se recebe aposentadoria ou pensão em outro regime de previdência social, o benefício será automaticamente suspenso. E, após seis meses de suspensão, bloqueado.



Segundo o INSS, a reativação dos benefícios suspensos ou cessados poderá ser realizada somente mediante apresentação da autodeclaração. A nova portaria altera uma regra já existente. Antes, era preciso apresentar a autodeclaração ainda durante o processo de análise do benefício por incapacidade permanente. Agora, o documento só precisa ser entregue depois que o benefício é concedido.

Onde fazer a autodeclaração



A autodeclaração deve ser realizada A autodeclaração deve ser realizada pelo site ou app Meu INSS por meio do serviço "Informar sobre Recebimento de Benefício em Outro Regime de Previdência" ou ainda pelo telefone 135. A nova regra vale apenas para os benefícios concedidos após a vigência da portaria.

Veja alguns benefícios que podem ser acumulados

Aposentadoria do INSS + pensão do INSS;

Aposentadoria de servidor público + pensão do INSS;

Aposentadoria do INSS + aposentadoria de servidor público;

Aposentadoria do INSS + pensão de servidor público;

Aposentadoria (do INSS ou de servidor) + pensão militar.

Redução de benefícios

A Reforma da Previdência alterou as regras para o acúmulo de benefícios. No caso de acumulação, o benefício com valor mais vantajoso será mantido integralmente, enquanto o outro será reduzido. Se o valor do menor benefício for igual a um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022), ele será pago integralmente. Veja:

Um salário mínimo: 100%;

Acima de um a dois salários mínimos: 60%;

Acima de dois a três salários mínimos: 40%;

Acima de três a quatro salários mínimos: 20%;

Acima de quatro salários mínimos: 10%.