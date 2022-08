Economia europeia sofre com o aumento dos preços da energia - Reprodução/Freepik

Economia europeia sofre com o aumento dos preços da energiaReprodução/Freepik

Publicado 22/08/2022 09:19

O euro voltou a ser negociado por alguns minutos por menos de um dólar, favorecido pela decisão de vários diretores do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de tornar mais rígida a política monetária.

No momento em que a economia europeia enfrenta o aumento dos preços da energia, que limita a margem de manobra do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra, o euro registrava queda de 0,29%, a 1,0008 dólar, às 8H50 GMT (5H50 de Brasília), depois de ser negociado a 0,9990 dólar, um nível que não era registrado desde meados de julho.

O euro se aproxima de sua menor cotação do ano, a 0,9952 dólar. Se a moeda única europeia sofrer negociações abaixo deste valor, atingirá uma cotação que nunca foi registrada desde 2002, quando entrou em circulação.

Nos Estados Unidos, apesar das previsões de algumas autoridades financeiras de que o Fed reduziria o ritmo de aumentos, vários membros da instituição insistiram que o aumento nas taxas vai avançar.

"O encontro de Jackson Hole (no fim de semana) será uma nova oportunidade para o Fed para convencer o mercado", afirmou Ulrich Leuchtmann, analista do Commerzbank.