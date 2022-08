Pagamento tem carência de até 12 meses, e operação é isenta de IOF - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 22/08/2022 18:11

São Paulo - O banco digital BS2, voltado a empresas, vai oferecer crédito através do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), que teve uma nova rodada liberada nesta segunda-feira. O crédito conta com garantia do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O crédito será destinado a empresas com faturamento de até R$ 300 milhões. O FGI garante até 80% das operações, e tem taxa pré-fixada de 1,75% ao mês.

Segundo o BNDES, os empréstimos devem ser destinados a investimento ou capital de giro, de valor entre R$ 1.000 e R$ 10 milhões. A carência vai de seis a 12 meses, e os empréstimos têm isenção de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"O crédito via FGI-PEAC é uma forma de atender companhias que precisam de apoio para se manterem ativas e com seu fluxo de caixa equilibrado", diz Regina Sima, head de Produtos de Crédito do BS2. "Como um banco parceiro das empresas e sempre atentos às suas principais necessidades, buscamos oferecer as melhores soluções para a eficiência financeira e crescimento dos negócios dos nossos clientes."

No ano passado, o BS2 mudou o foco de atuação e passou a trabalhar somente com pessoas jurídicas. Os clientes pessoas físicas receberam a opção de migrar suas contas para o Next, banco digital do Bradesco.