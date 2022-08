Empresas promovem evento gratuito sobre logística reversa - Rawpixel

Empresas promovem evento gratuito sobre logística reversaRawpixel

Publicado 23/08/2022 15:49 | Atualizado 23/08/2022 17:57

A Eureciclo, em parceria com o Instituto Rever, promove nesta quinta-feira, 25, o evento masterclass “PMIn e ADE 2022” para tirar dúvidas sobre a legislação de logística reversa de embalagens no Rio de Janeiro. A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar um destino sustentável aos resíduos.

A iniciativa também explicará como deve ocorrer o preenchimento das documentações. O prazo para completar o Ato Declaratório de Embalagens (ADE) e o Plano de Metas e Investimentos (PMIn), assim como o envio dos documentos, acaba em 4 de outubro. O procedimento deve ser realizado por todas as companhias que comercializam produtos com embalagens no estado em 2021.

A empresa vê com otimismo o cenário da reciclagem no Brasil, “já que empresas, reguladores, Ministério Público e sociedade estão mais próximos para pensar em boas soluções e possibilitar que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade”, declarou a instituição.