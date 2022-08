AgeRio alerta que não autoriza profissionais e empresas que oferecem serviços para facilitar a concessão do empréstimo - Agência O Dia

Publicado 23/08/2022 16:13

Rio - A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) tem alertado motoristas de taxi sobre a prática de um nove golpe na praça. Após a aprovação de uma linha de crédito de até R$ 80 mil para renovação de frota no estado, profissionais e empresas têm oferecido serviços, supostamente avalizados pela AgeRio, para facilitar a concessão do empréstimo. Pelas redes sociais e página oficial na internet, o órgão alertou que a medida não é autorizada.

Dessa forma, a AgeRio reforça o alerta para que taxistas não caiam em golpes ou paguem por inscrições que serão totalmente de gratuitas. Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou o Projeto de Lei 6.177/22.

Após a regulamentação, a AgeRio vai disponibilizar as solicitações no site da Agência, em www.agerio.com.br. Não serão aceitos pré-cadastros realizados em sites de terceiros e nem envio de documentações que não sejam feitos também pelo site da Agência, quando as inscrições forem oficialmente abertas.



A AgeRio trabalha com correspondentes autorizados que podem ser consultados no endereço: https://www.agerio.com.br/correspondentes-credenciados/. Estes correspondentes também não têm permissão para ofertar a linha de crédito nesse momento e nem antecipar qualquer análise documental. Portanto, a Agência solicita atenção máxima e que os taxistas aguardem a abertura da solicitação no site e que não paguem taxas e nem enviem documentos e fotos para terceiros.