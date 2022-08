Pronampe é destinado a empresas com receita bruta anual entre R$ 81 mil e R$ 4,8 milhões em 2021 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/08/2022 18:19

Brasília - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (23) que já liberou R$ 5,7 bilhões em 59,8 mil contratos firmados no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Nesta nova etapa, Microempreendedores Individuais (MEI) também podem contratar empréstimos.



Ao todo, a Caixa poderá operacionalizar até R$ 19,8 bilhões do programa. O banco informou já ter 29,2 mil clientes pré-aprovados, com potencial aproximado de contratação de R$ 2,7 bilhões.



"É uma linha de crédito que cria condições especiais para os microempreendedores e para as empresas de pequeno porte. Neste ano, um dos diferenciais é a possibilidade de início da contratação pelo WhastApp e por meio do site Empresa CAIXA para os empresários que já são clientes", disse em nota a vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, Thays Cintra.



O que é o Pronampe?

O Pronampe é destinado a empresas com receita bruta anual entre R$ 81 mil e R$ 4,8 milhões em 2021. O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 parcelas de amortização. A taxa de juros é Selic (atualmente em 13,25% ao ano) + 6% ao ano.



As empresas podem contratar até R$ 150 mil. Nesse total, não são considerados os valores contratados em anos anteriores.



O empréstimo pode ser utilizado para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Também é possível realizar reformas, adquirir máquinas e equipamentos e utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salários, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros.



Os clientes da Caixa Econômica Federal podem manifestar interesse na contratação por meio do WhatsApp 0800 104 0104, utilizando a #PRONAMPE. Caso queira contratar e não seja cliente do banco, o empresário poderá acessar o site do Pronampe CAIXA e preencher o formulário clicando no link "Tenho Interesse".



Para ter acesso ao recurso, todas as empresas devem compartilhar os dados com a Caixa por meio do portal e-CAC, da Receita Federal.