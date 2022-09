O atendimento será realizado por ordem de chegada - Divulgação/Detran RJ

Publicado 01/09/2022 11:08 | Atualizado 01/09/2022 12:46

O Detran RJ vai realizar, no próximo dia 10 de setembro, um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar e Pedro II. O mutirão exclusivo será realizado em mais de 120 postos de identificação civil do Detran, em todas as regiões do Estado do Rio.



O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Os serviços oferecidos serão a primeira e a segunda vias da identidade. O estudante vai precisar apresentar o comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento.



O Detran recomendou aos estudantes que vão fazer os exames que verifiquem os documentos com antecedência e não deixem para tirar a identidade na última hora. "Estamos nos antecipando para que os alunos possam se planejar e não sejam prejudicados por falta do documento na hora de se inscrever em vagas para universidades, cursos, colégios e concursos”, disse o presidente do departamento, Adolfo Konder.



A emissão da primeira via da identidade é gratuita. Para a segunda via, é cobrada uma taxa de R$ 46,15. Neste caso, o estudante deve pagar o Duda de código 500-2, emitido no site do Bradesco.

Estão isentos os que recebem até um salário-mínimo, os desempregados e os reconhecidamente pobres, que devem apresentar declaração de hipossuficiência, declaração de isenção emitida pela Fundação Leão XII ou decisão de autoridade judicial.



A carteira de identidade emitida para crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completa 18 anos de idade. Se for pedida nos 30 dias anteriores ao 18º aniversário, a segunda via é isenta de taxa. No dia 10, em função do mutirão, não serão abertas vagas para agendamento do público para os serviços de identificação civil.