Ação de negociação começa na próxima segunda-feiraReprodução

Publicado 02/09/2022 12:19

Rio - O Procon Estadual do Rio irá realizar, a partir de segunda-feira, 05, uma semana especial voltada para a conciliação entre consumidores e empresas de viagens e companhias aéreas. Na ação, os consumidores poderão solucionar problemas relacionados a serviços como cancelamento de viagens e remarcações de bilhetes, multas, entre outros assuntos.

Com a demanda de reclamações sobre o setor de turismo, o Procon-RJ convidou os principais fornecedores do segmento para participar do evento. Empresas como Azul, Tap, Expedia, Latam, Gol, Viajanet, Hotéis.com e Decolar já estão confirmadas.

A TAP vai participar na segunda e terça. As demais empresas estarão presentes todos os dias.

A ação será realizada na sede do Procon-RJ, na Avenida Rio Branco 25, Centro, das 10h às 14h, onde o consumidor precisará retirar uma senha de atendimento. Para tentar negociar com as empresas, além dos documentos pessoais com foto, os clientes precisam apresentar todos os documentos que comprovem os motivos das reclamações.