A SuperSim conta com a melhor taxa de aprovação do mercado e oferece empréstimo para negativados Divulgação

Você quer tirar aquele plano do papel, ajudar a família, pagar uma dívida, investir na sua saúde, ou até começar um negócio, mas nunca consegue crédito no mercado? Então, a SuperSim pode ser uma aliada na hora de resolver seus problemas e te ajudar a alavancar sua vida financeira com um empréstimo pessoal.

Isso porque a SuperSim tem como missão proporcionar inclusão financeira e acesso a crédito para a população trabalhadora, que geralmente tem dificuldade de obter crédito no mercado financeiro. E, às vezes, acaba precisando recorrer a maneiras de crédito informais, e muitas vezes perigosas, como pegar empréstimo com agiotas.

Por isso, a SuperSim nasceu com o propósito e intuito de dizer "sim" para todos os pedidos de crédito. Porque a empresa acredita nas pessoas e quer dar a oportunidade de acesso rápido e flexível ao dinheiro, para que esse acesso seguro seja o primeiro passo para mudar e melhorar a sua vida financeira.

empréstimo online porque tem score baixo ou nome sujo no mercado financeiro com a SuperSim é possível ter acesso ao E não para por aí. A SuperSim conta com a melhor taxa de aprovação do mercado e oferece empréstimo para negativado . Sim, se você pensou que jamais teria acesso a umporque tem score baixo ou nome sujo no mercado financeiro com a SuperSim é possível ter acesso ao dinheiro que você precisa de forma rápida e segura.

A SuperSim é uma Fintech brasileira que conta com uma forma inovadora de oferecer empréstimo , que cai na hora na conta via PIX, com juros reduzidos com antecipações de pagamento, pequenas parcelas que cabem no bolso e garantia de celular. Só de baixar o aplicativo da SuperSim no seu celular, você já aumenta suas chances de conseguir acesso ao crédito em até 5x.

No seu primeiro empréstimo com a SuperSim você pode pedir de R$250,00 até R$2.500,00 para pagar em até 12 vezes, com um juros que varia entre 12,9% a.m. até 17,5% a.m. O pagamento do empréstimo pode ser realizado através de boleto bancário com envio de comprovante por e-mail ou pelo próprio aplicativo da SuperSim.

E como funciona o empréstimo com garantia de celular na prática?

É bem simples. Você precisa baixar e instalar em um smartphone, com sistema operacional Android, o aplicativo da SuperSim para pedir o empréstimo. As solicitações podem ser realizadas a qualquer hora do dia, de segunda a domingo, incluindo feriados, através do smartphone ou de um computador.

Durante o processo de solicitação você preenche todos os dados necessários e precisa fazer uma comprovação de renda, que pode ser feita de duas formas: automática ou manual.

No envio de comprovação de renda manual você precisa anexar uma foto legível do seu holerite ou extrato bancário equivalente aos últimos três meses. Já para fazer a comprovação de renda automática é só acessar sua conta bancária durante o pedido do empréstimo. Essa segunda opção, além de poupar tempo e trabalho, possibilita uma preferência no seu atendimento e mais agilidade para conseguir o dinheiro.

Se você nunca comprovou renda dessa forma e tem dúvidas, este método automático verifica a sua identidade, se você é titular da conta no banco, checa o salário informado na hora de solicitar o empréstimo e analisa sua capacidade de renda para realizar o pagamento das parcelas.

Esse processo pode parecer longo, mas é realizado em poucos minutos através da tecnologia da SuperSim. E, o melhor, pode ficar tranquilo porque os seus dados estão 100% seguros e serão usados somente para avaliação no momento da solicitação do empréstimo online, que inclusive é exigência do Banco Central. A plataforma possui certificados de criptografia que protegem seus dados através de conexão segura.

Na sequência o seu pedido é avaliado pelo time da SuperSim e assim que aprovado, o valor já é transferido para sua conta. O dinheiro cai na conta no primeiro dia útil após aprovação e em horário de expediente bancário para que você consiga ter acesso ao dinheiro rápido e sem complicações.

O pagamento do empréstimo é feito através de pequenas parcelas que são pensadas para caber no seu bolso. Isso porque a SuperSim leva vários aspectos em consideração para que o valor da sua parcela de pagamento não seja maior do que o equivalente a 30% da sua renda.

E, caso você não consiga pagar no dia do vencimento e fique inadimplente, a SuperSim não fica com o seu celular. Como a empresa é altamente tecnológica, o aplicativo instalado no seu smartphone tem função de gerenciar o aparelho que pode ter suas atividades bloqueadas durante o período de inadimplência e desbloqueado na hora do pagamento da fatura atrasada.

simular um empréstimo online no empréstimo para autônomo, empréstimo para MEI porque a sua política tem como intuito levar a inclusão financeira para todos. Ficou com vontade de experimentar? Você podeno site da SuperSim de forma fácil e intuitiva para ver como funciona. E não precisa ter carteira assinada. O aplicativo disponibilizaporque a sua política tem como intuito levar a inclusão financeira para todos.