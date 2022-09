Prefeitura do Rio faz alerta sobre sites falsos para emissão de boleto do IPTU - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 02/09/2022 14:28 | Atualizado 02/09/2022 14:30

Rio - A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento divulou um alerta para a existência de sites que têm aplicado golpes emitindo falsos boletos de pagamento do IPTU. Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao site oficial com o objetivo de confundir os contribuintes na tentativa de golpe. Os endereços falsos utilizados para o golpe são https://login.cariocarj.org e https://lptu.cariocarj.org/.

A pasta também reforçou que o único site disponível para emissão das guias do IPTU é o site.prefeitura.rio. Devido ao ataque hacker ao Datacenter da Prefeitura em 15 de agosto as guias não estão sendo retiradas no site e no aplicativo do Carioca Digital. Os serviços online do IPTU e outras orientações sobre serviços da Fazenda estão temporariamente disponíveis no site da Prefeitura, até que os sistemas estejam totalmente restabelecidos.

Ainda segundo a secretaria, já foram adotas medidas cabíveis para que o domínio falso seja cancelado, além da denúncia às autoridades policiais.