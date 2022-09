No Rio, o setor de serviços, incluindo comércio, fez a economia carioca crescer 1,6% no segundo trimestre de 2022 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

No Rio, o setor de serviços, incluindo comércio, fez a economia carioca crescer 1,6% no segundo trimestre de 2022Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/09/2022 12:08

Rio - Impulsionada pelo setor de serviços, a economia carioca cresceu 1,6% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior. Os dados são do Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), calculados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS). O desempenho em relação à economia fluminense e brasileira tem relação direta com o fortalecimento do setor que mais emprega a população na capital.

"Os desafios ainda são grandes, mas o Rio já está voltando a dar certo, e os dados econômicos mostram isso", disse o secretário da SMDEIS, Thiago Dias.

A retomada do setor de serviços, que acumulou prejuízos ao longo da pandemia, consolida o segmento como carro-chefe da recuperação econômica da capital carioca. Vale salientar que em comparação com o primeiro semestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aumentou 1,2%, enquanto a economia fluminense cresceu 0,5%, de acordo com dados do Banco Central.

Isso significa que atividade econômica do Rio cresceu, neste trimestre, 25% mais do que o Brasil e três vezes mais do que o Estado do Rio. No país, o setor de serviços, incluindo comércio, representa aproximadamente 70% do total da economia. No Rio de Janeiro, a taxa é de 75%, sendo que 87% na capital fluminense.



A taxa de desemprego na Cidade Maravilhosa recuou para 9,8%, algo que não acontecia desde o fim de 2016, com uma queda de 5,8% em um ano. A cidade já gerou mais de 140 mil novos empregos em um ano e meio, a segunda maior do país.