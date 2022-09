Prefeitura do Rio retoma o atendimento para o CadÚnico - Agência O Dia

Publicado 05/09/2022 09:12 | Atualizado 05/09/2022 11:09

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro retoma nesta segunda-feira, 5, o atendimento relacionado ao CadÚnico (Cadastro dos Programas Sociais Federais). Com o restabelecimento do sistema, paralisado desde o dia 15 de agosto em razão do ataque hacker ao Datacenter da gestão municipal , o serviço voltou a ser disponibilizado nos 47 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

Com a invasão ao sistema, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) precisou suspender o serviço de atendimento e cadastramento, o que afetouaqueles que precisam dos benefícios oferecidos.

Segundo a Prefeitura, o retorno do atendimento só está sendo possível devido ao plano de contingência adotado pela Secretaria de Assistência Social, para atender à população.

A pasta alugou 200 computadores para reiniciar o atendimento aos que procuram programas federais de transferência de renda. Por causa das limitações impostas pelo número de máquinas, neste reinício, cada CRAS terá a capacidade de atender 60 pessoas diariamente.

O atendimento vai equivaler a 2.820 cadastramentos diários dos 47 centros de assistência social, o que totalizará 14.100 inscrições no CadÚnico em toda a rede da SMAS, nos cinco dias da semana — 62.040 cadastros durante um mês.

Em nota, a secretaria informa que oito polos especiais de cadastramento funcionarão em “dois sábados, 17 e 24 nas áreas de maior demanda. Os endereços desses polos serão divulgados ao longo desta semana’”.



No próximo sábado, 10, não será possível realizar o cadastramento porque o sistema on-line nacional do CadÚnico estará fora do ar.

O horário de atendimento do Cras é das 8h às 17h.