Publicado 22/08/2022 19:59 | Atualizado 22/08/2022 21:49

A Prefeitura do Rio informou, nesta segunda-feira (22), que os técnicos da Iplan conseguiram restabelecer os sistemas de pagamento da Secretaria de Fazenda, após o Datacenter municipal sofrer um ataque cibernético, no último dia 15 . Com isso, o pagamento dos salários dos servidores e de fornecedores está assegurado.





A Secretaria Municipal de Habitação informou que com o retorno do sistema de pagamento reestabelecido, realizou, de forma antecipada, o depósito dos Auxílios Habitacionais Temporários.



Os perfis do município em redes sociais também estão à disposição da população, porque não foram atingidos pelo criminoso ataque hacker.



De acordo com o informativo, o Diário Oficial retornou na semana passada e pode ser acessado normalmente pelo



