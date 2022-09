Washington Luis conseguiu atendimento no Cras, nesta terça-feira, 6 - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Washington Luis conseguiu atendimento no Cras, nesta terça-feira, 6Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/09/2022 12:17 | Atualizado 06/09/2022 14:59

Rio- Fora do ar desde o dia 15 de agosto por conta do ataque hacker ao Datacenter da Prefeitura do Rio, beneficiários finalmente conseguiram se cadastrar no CadÚnico no segundo dia de atendimentos, nesta terça-feira, 6. O serviço retomou na segunda-feira, 5, em todos os 47 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

Na manhã desta terça-feira, 6, Renata Jesus, de 41 anos, foi uma das pessoas que conseguiu ser atendida no Cras da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Ela deve atualizar os dados a cada dois anos para continuar recebendo o benefício. "Antes do ataque hacker, eu entrei no aplicativo para solicitar o pré-cadastro, mas o aplicativo não estava funcionando direito. Quando consegui e fui lá, foi na época que houve o ataque e estava sem sistema. Só consegui hoje", contou.

fotogaleria

Renata é vendedora, mas no momento, está desempregada e tem um filho de 3 anos. "Como eu tenho uma criança pequena e estou sem emprego, esse benefício me ajuda muito", comentou. Segundo ela, depois da pandemia, tem sido cada vez mais difícil de sustentar a família. "Há um tempo, a gente ainda conseguia se manter, mas hoje tá tudo muito caro, muito difícil", explicou.

Já Washington Luis Peruzin, de 45 anos, ainda não havia tentado realizar o CadÚnico, pois estava sem documentos. Nesta terça-feira, conseguiu ser atendido nesta terça-feira. "Foi a primeira vez que fui lá. Sou deficiente e estou desempregado. Com tudo isso e ainda mais com a minha idade, não consigo nenhum trabalho, não tenho oportunidades", disse Washington, que antes, trabalhava como entregador.

A Secretaria de Assistência Social alugou 200 computadores para reiniciar o atendimento aos que procuram programas federais de transferência de renda. Por causa das limitações impostas pelo número de máquinas, neste reinício, cada Cras terá a capacidade de atender 60 pessoas diariamente.

No total, serão 2.820 cadastramentos diários dos 47 centros de assistência social — 14.100 inscrições por dia no CadÚnico em toda a rede da SMAS; 62.040 cadastros em um mês.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?



- Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

- Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;

- Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

- Pessoas que moram sozinhas – constituem as chamadas famílias unipessoais;

- Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família.

Como se inscrever

Para o Representante Familiar inscrever a família, será necessário realizar o Pré Cadastro no Aplicativo do Cadastro Único ou no site . Após a inclusão dos dados, será necessário comparecer Cras no prazo de 120 dias para levar os documentos de identificação das pessoas da família e complementar outros dados que são essenciais.

Caso o cadastro não seja finalizado no período de 120 dias, ele será automaticamente excluído e será necessário realizar um novo cadastramento.