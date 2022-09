O AquaRio é uma das atrações que funcionarão no Rio no feriado de 7 de Setembro - Daniel Castelo Branco

O AquaRio é uma das atrações que funcionarão no Rio no feriado de 7 de SetembroDaniel Castelo Branco

Publicado 06/09/2022 17:23

Rio - O feriado de 7 de Setembro, que celebra o Bicentenário da Independência do Brasil nesta quarta-feira vai alterar o horário de funcionamento de bancos, supermercados e shoppings no Rio de Janeiro. Para que o leitor carioca e fluminense não seja pego de surpreso, O DIA informa quais serviços funcionarão com horários especiais e quais não abrirão.

Águas do Rio, Enel e Light

As lojas físicas não abrem no feriado. O atendimento poderá ser solicitado pelos canais virtuais e WhatsApp das empresas.

Bancos

Não funcionarão no feriado de 7 de Setembro.

Cinemas

As salas funcionarão de acordo com a programação disponibilizada no site de cada cinema ou shopping desejado.

Comércio

As lojas podem abrir na quarta-feira, segundo o sindicato, desde que tenham aderido à convenção coletiva.



Correios

As agências dos correios não funcionam no feriado da Independência. A exceção é a unidade localizada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, que funciona das 8h às 15h30, para postagens.

Supermercados

Em geral, funcionam normalmente no feriado. Confira a programação de algumas redes.

- Assaí Atacadista: todas as unidades funcionarão das 7h às 22h. A loja Ceasa abre às 6h e fecha às 20h.



- Extra: as lojas funcionarão em horário normal, das 7h às 22h.

- Guanabara: todas as lojas vão abrir normalmente no feriado, das 7h30 às 22h.



- HortiFruti: as lojas da rede Hortifruti vão abrir das 7h às 20h.

- Mundial: as lojas funcionarão até as 14h. As unidades Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí funcionarão até as 21h.



- Pão de Açúcar: as unidades vão abrir das 7h às 22h.



- Supermarket: as lojas da rede estarão abertas e devem seguir o mesmo horário de operação de domingo, que vai de 8h às 14h. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado as lojas da rede estarão abertas e devem seguir o mesmo horário de operação de domingo, que vai de 8h às 14h. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado https://smpravc.com.br/

- Superprix: as unidades Maracanã, Penha, Estácio, Tijuca (Rua Conde de Bonfim 540), Engenho Novo, Riachuelo e Niterói vão abrir às 7h e fechar às 15h. As demais unidades abrirão às 7h e fecharão às 20h.



Shopping

Cada shopping adota um horário específico de funcionamento. Em geral, as lojas e os quiosques funcionarão nos horários habituais de domingos e feriados, das 13h às 21h, enquanto praças de alimentação e áreas de lazer entre 11h e 21h ou 12h e 22h.

- Américas Shopping: lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. Praça de Alimentação opera das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação

- Barra Shopping: as lojas ficam abertas das 15h ás 21h e a praça de alimentação funciona das 10h às 23h.



- Bangu Shopping: lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 11h às 21h.



- Carioca Shopping: lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 12h às 22h. Cinema: De acordo com a programação disponibilizada no site



- Caxias Shopping: lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Praça de Alimentação e lazer, das 12h às 22h. as lojas ficam abertas das 15h ás 21h e a praça de alimentação funciona das 10h às 23h.lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 11h às 21h.lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 12h às 22h. Cinema: De acordo com a programação disponibilizada no site www.cariocashopping.com.br lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Praça de Alimentação e lazer, das 12h às 22h.

- Fashion Mall: lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h. Praça de alimentação das 12h até o último cliente. O cinema e teatro funcionarão de acordo com as respectivas programações.



- Norte Shopping: lojas funcionam das 15h às 21h e a praça de alimentação da 12h às 21h.



- Pátio Alcântara: lojas e quiosques abrem das 9h às 15h. Praça de Alimentação, das 10h às 15h.



- Rio Sul: lojas e quiosques abrem das 15h às 21h. Praça de alimentação de 12h às 22h.



- São Gonçalo Shopping: lojas e quiosques: Horário de abertura opcional das 13h às 15h. Funcionamento obrigatório das 15h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 11h às 21h. Cinema: De acordo com a programação disponibilizada no site

lojas e quiosques abrem das 15h às 21h. Praça de alimentação de 12h às 22h.lojas e quiosques: Horário de abertura opcional das 13h às 15h. Funcionamento obrigatório das 15h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 11h às 21h. Cinema: De acordo com a programação disponibilizada no site www.saogoncaloshopping.com.br.

- Shopping Jardim Guadalupe: lojas e quiosques funcionam entre 13he 21h. Praça de alimentação e lazer, das 12h às 21h.O supermercado Rede Economia, das 8h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



- Shopping Leblon: lojas e quiosques abrem das 15h às 21h. Praça de alimentação fica aberta das 10h à 1h.



- Shopping Metropolitano Barra: lojas e quiosques funcionam das 15h às 21h. Praça de alimentação das 12h às 22h. Lazer entre 13h e 22h.



- Shopping Tijuca: lojas e quiosques funcionam das 15h às 21h. Praça de alimentação das 12h às 22h.



- West Shopping: lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 11h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

Transporte

- Barcas: segundo a concessionária, as barcas vão operar no trajeto Praça XV- Praça Arariboia - Praça XV com viagens a cada 30 minutos. A partir das 5h30 sentido Praça XV, e às 6h sentido Praça Arariboia. Da Praça XV a Paquetá, os horários são os seguintes: 5h15, 7h10, 10h30, 13h30, 16h, 17h45, 19h, 21h e 23h. De Paquetá para a Praça XV: 5h30, 7h, 9h, 12h, 15h, 17h30, 19h15, 20h30 e 22h15.



- Metrô: Funciona das 7h às 23h, no feriado da Independência. A conexão entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. Haverá um esquema de funcionamento por conta do jogo entre Flamengo x Vélez Sarsfield, no Maracanã, a partir das 21h30. O MetrôRio vai estender o horário de embarque nas estações Maracanã e São Cristóvão da Linha 2, que funcionarão por uma hora após o término do jogo válido pela Libertadores. As demais estações do sistema metroviário funcionarão em esquema de feriado, das 7h às 23h.

- Trens Supervia: A empresa ainda não informou o esquema durante o 7 de setembro.

Lazer

- AquaRio:funciona entre 9h e 18h. Entrada a partir de R$ 70.

- BioParque do Rio: funcionará das 9h às 17h. O ingresso custa R$ 46 (inteira) e R$ 23 (meia).