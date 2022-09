Inflação na zona do euro este ano é projetada em 8,1% - Divulgação/PF

Publicado 08/09/2022 12:28

O Banco Central Europeu (BCE) projeta que a economia da zona do euro entrará em um cenário de estagnação no final deste ano e no primeiro trimestre de 2023. Segundo comunicado, após decisão de subir juros em 75 pontos-base, a autoridade monetária elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da região em 2022, de 2,8% a 3,1%, mas cortou as estimativas de 2023 (de 2,1% a 0,9%) e de 2024 (de 2,1% a 1,9%).

"Os preços muito altos da energia estão reduzindo o poder de compra da renda das pessoas e, embora os gargalos de oferta estejam diminuindo, ainda estão limitando a atividade econômica", afirma a instituição em nota.

O BCE também aumentou as projeções para a inflação na zona do euro este ano (de 6,8% para 8,1%) no próximo (de 3,5% para 5,5%) e informou a previsão para 2024, de 2,3%.