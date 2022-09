Caixa Econômica Federal - Reprodução

Caixa Econômica FederalReprodução

Publicado 13/09/2022 09:29 | Atualizado 13/09/2022 09:55

A Caixa Econômica vai realizar um leilão on-line de imóveis, no dia 23 deste mês, com descontos que podem chegar a 70% do valor de avaliação do local. Ao todo são 219 imóveis disponíveis em todo país e o preço inicial é de R$ 19 mil.

O evento tem destaque para o Estado do Rio de Janeiro onde estão disponíveis 17 unidades, na cidade de Campos dos Goytacazes (13), Duque de Caxias (1), Maricá (1), Nilópolis (1), São Gonçalo (1). Também em São Paulo, com 42 unidades, Goiás, com 30, com casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.Os lances poderão ser realizados por meio da plataforma on-line www.fidalgoleiloes.com.br , do leiloeiro Celso Ribeiro Martins Fernandes, a partir das 10 horas.Segundo a Caixa, as condições de pagamento e parcelamentos dos imóveis devem ser observadas no edital de venda de cada imóvel. É necessário fazer cadastro no site, além de enviar os documentos exigidos no edital.O edital do leilão poderá ser acessado no site Imóveis da Caixa . Na opção de busca, selecione o Estado e o item “Licitação Aberta 8072/2022.