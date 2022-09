Consumo da cesta básica voltou a crescer com pagamento de benefícios - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Consumo da cesta básica voltou a crescer com pagamento de benefícios Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 13/09/2022 17:58

O preço da cesta básica no Rio de Janeiro teve recuo pelo segundo mês consecutivo. Em agosto, a queda foi de 0,82% — assim como já havia acontecido em julho com redução de 1,3% — chegando a R$ 717,82. A capital, que já esteve na segunda posição entre os produtos mais caros do país, em março deste ano, agora está em quarto lugar, de acordo com a pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), realizada em 16 capitais.

Assim como em julho, o destaque no Rio de Janeiro foi para a queda do preço da batata, explicado pelo bom ritmo de colheita, do tomate, pela maior oferta, e do óleo de soja, diante do aumento da disponibilidade da soja e demanda reduzida. Também caiu de preço na capital fluminense o feijão preto, diante da maior oferta, e o café, apesar da preocupação com a oferta mundial do grão, que se refletiu nos preços externos, e no clima mais seco no Brasil, que pode comprometer a oferta futura.

Por outro lado, o preço do pão francês e da farinha de trigo mantiveram tendência de alta, diante da geada no Sul do país que prejudicou a lavoura de trigo e reduziu ainda mais sua oferta.

O presidente da Asserj, Fábio Queiróz, acredita que a redução deverá se manter nos próximos meses. “Fatores conjunturais como a guerra na Ucrânia e de safra elevaram muito os preços no primeiro semestre. É difícil que isso se repita continuamente, mas devemos, ver, sim, um arrefecimento dos preços de forma geral nos próximos meses”, comentou.

No acumulado do ano até agosto, a alta de preços da cesta básica fluminense (+7,7%) foi a terceira menor do país, superior apenas a Vitória (+5,3%) e Belo Horizonte (+5,5%); um alento para as famílias mais carentes do Rio.

Por uma questão mercadológica, o preço da cesta básica costuma ser maior nos estados do Sul e do Sudeste do que nas regiões Norte e Nordeste, o que faz com que o Rio permaneça entre as quatro capitais com custo mais elevado. São Paulo permanece em primeiro, com a cesta básica mais cara do país.

Consumo volta a crescer com pagamento de benefícios

Sondagem realizada pela Asserj, no último mês, mostrou que, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, que receberam aumento em agosto, 47% pretendiam gastar o valor total do benefício, de R$ 600, nos supermercados com itens de alimentação e higiene, enquanto 26% iriam empregar metade deste valor nas compras. Entre os itens mais desejados pelos consumidores, carne e leite estão no topo da lista.

“A queda no valor da cesta básica e a projeção de aumento de consumo nos supermercados nos próximos meses indicam um crescimento do setor supermercadista no Estado do Rio, o que poderá levar a geração de novos postos de trabalho”, concluiu Fábio.