Atendimento ainda pode ser agendado Divulgação

Publicado 14/09/2022 10:48 | Atualizado 14/09/2022 12:23

Rio- Usuários do Detran.RJ não conseguem realizar agendamentos pelo telefone desde segunda-feira, 12. O teleatendimento, que é realizado por funcionários terceirizados da BS Tecnologia, empresa que presta o serviço ao órgão, foi paralisado por falta de recebimento dos salários, que deveriam ter sido depositados na última quinta-feira, 8. Aqueles que tentam ligar para a central, sequer têm as chamadas atendidas.

Em nota, o órgão afirmou que está em dia com o pagamento à empresa e disse que terceirizada já foi notificada para cumprir o contrato e informou que a BS Tecnologia se comprometeu a pagar os funcionários ainda nesta quarta-feira, 14.O usuário que buscar o serviço de agendamento poderá fazê-lo normalmente pelo site do Detran.RJ . No canto direito da página, há as opções "veículo", "habilitação", e "identidade". Basta clicar na opção desejada e selecionar o serviço e escolher a data de atendimento.O departamento informou que já iniciou os procedimentos cabíveis e a empresa será punida.