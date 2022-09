Venda de passagens rodoviárias teve aumento de 240% para o período de realização do festival - Internet/Reprodução

Venda de passagens rodoviárias teve aumento de 240% para o período de realização do festivalInternet/Reprodução

Publicado 14/09/2022 14:57

O Rock in Rio chegou ao fim, mas o saldo desse festival foi positivo não só para quem foi curtir o evento. A DeÔnibus, marketplace de vendas de passagens rodoviárias, monitorou a movimentação nas vendas desde o início de agosto, fazendo uma comparação entre as passagens já compradas para o período do RiR (dias 2,3,4,8,9,10 e 11) com as duas últimas semanas do mês passado (19,20,21,25,26,27 e 28), foi constatado um aumento de 240% de passagens compradas para o período de realização do festival.



Na semana do evento, entre os dias 1 e 11, 80% das passagens com embarque para a cidade do Rio de Janeiro foram para as datas do Rock in Rio. No fim de agosto, os três estados com mais passagens compradas para o Rio de Janeiro foram São Paulo com 70%, Rio de Janeiro (cidades do interior) com 20% e Minas Gerais com 10%. Já com o festival em andamento, esse número mudou para São Paulo, 48%, Rio de Janeiro 40% e Minas Gerais com 10%.



Luana Filomeno, Head de Comunicação e Marketing da DeÔnibus, avalia o impacto de um evento do porte do Rock in Rio para o transporte rodoviário.

“Sem dúvidas, um festival do porte do Rock in Rio movimenta bastante o transporte rodoviário. São pessoas se deslocando de todos os cantos do Brasil para acompanhar o evento, e temos visto uma movimentação positiva e até uma mudança de comportamento do usuário. Normalmente, quem utiliza o transporte rodoviário deixa para comprar a passagem em cima da hora, mas no Rock in Rio vimos uma antecipação desde o começo de agosto. Não podemos esquecer que, com o preço das passagens de avião nas alturas, compensa muito mais viajar de ônibus, que te dá mais conforto e economia”, explica a executiva.



A plataforma também observa um padrão no comportamento do consumidor, para viagens comuns que são feitas no dia a dia, as passagens são compradas sem antecedência, dependendo do trajeto, até no mesmo dia, poucas horas antes do embarque. Entretanto, para grandes eventos como um festival de música, as passagens são compradas com certa antecedência.



Expectativa para o fim do ano



Em julho, que é um mês de férias escolares, período que, naturalmente, aumenta a movimentação nas estradas. A DeÔnibus também registrou um crescimento nas vendas, especialmente para destinos de inverno, como Porto Alegre (392%) e Curitiba (108%).



“Com o aumento das vendas nos últimos meses, estamos bastante otimistas com o fim do ano. Além do crescimento acelerado nas vendas online que o setor vem atravessando em 2022 teremos também o período de festas, férias, eleições e Copa do Mundo”, explica o CEO do marketplace, Breno Moraes.