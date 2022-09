Ministro da Economia Paulo Guedes - Wilson Dias / Agência Brasil

Ministro da Economia Paulo GuedesWilson Dias / Agência Brasil

Publicado 14/09/2022 21:37

Em meio à repercussão negativa dos cortes feitos pelo governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fará uma mensagem, um dia após a eleição, reelaborando o Orçamento, o que segundo ele permitirá acomodar o programa Farmácia Popular - que sofreu um corte de verba de 59% em 2023, como revelou o Estadão. "Um dia depois da eleição, terá uma mensagem presidencial para reelaborar o Orçamento", disse o ministro em premiação da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), no Rio de Janeiro. "Essa mensagem presidencial vai corrigir esses desencaixes que a democracia às vezes acidentalmente permite. Vamos seguir com a Farmácia Popular."

Apesar da promessa de Guedes, o governo ainda não enviou nenhuma modificação do Orçamento de 2023 para o Congresso - e o assunto só deve ser tratado depois das eleições.

O ministro atribuiu ao orçamento secreto - esquema revelado pelo Estadão de transferência de verbas a parlamentares sem critérios de transparência - a dificuldade em manter o programa. "As emendas RP-9, chamadas de orçamento secreto: a classe política, para fazer política, vai lá e pega pedaços do Orçamento. Quando faz isso, comprime gastos dos ministérios. Quando comprime gastos dos ministérios, acidentalmente, pode ter um desencaixe", afirmou.

"Se você perguntar para o pessoal do RP-9 (orçamento secreto), da classe política, se vão abrir mão do Farmácia Popular, dirão não. Então, esse encaixe terá de ser feito. Ou cortar outro programa ou eles usarem os RP-9 para financiar. Esse encaixe será feito. É a garantia do presidente."

Outra opção, segundo o ministro, seria cortar outros programas. "Ora, como todos sabem que a Farmácia Popular é importante, das duas uma: ou as RP-9 voltam para financiar a Farmácia Popular ou vamos ter de cortar em outro lugar. O presidente garante que a Farmácia Popular vai seguir. É um desencaixe temporário."

O ministro disse, também, que Bolsonaro telefonou para ele na manhã de ontem para tratar do assunto.