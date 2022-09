Águas do Rio ampliou o prazo para renegociação de contas em atraso - Divulgação

Águas do Rio ampliou o prazo para renegociação de contas em atrasoDivulgação

Publicado 23/09/2022 12:19

Para dar a oportunidade a mais pessoas, a concessionária Água do Rio ampliou o prazo da campanha da Semana do Cliente e as condições especiais para quitação de contas em atraso vão valer até o dia 30, próxima sexta-feira. Com atendimento presencial e on-line, a empresa reforçou o time para agilizar as negociações.

Os clientes interessados em regularizar a situação com condições especiais devem ligar para o 08001950195, que atende por whatsapp e ligação, ou comparecer a uma das 38 lojas da empresa espalhadas no estado. Os endereços podem ser conferidos no link: https://aguasdorio.com.br/contato/

“Gostei muito das vantagens que a Águas do Rio ofereceu. Tive a oportunidade de parcelar minhas contas atrasadas. Além disso, a equipe irá até minha casa para realizar uma vistoria e instalar meu hidrômetro”, comentou Ana Sueli da Gama Glória, de 67 anos, moradora do bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu.





Bônus na atualização de cadastro



A concessionária lembra ainda que os clientes que atualizarem seus dados cadastrais têm direito a um bônus na próxima conta. Basta acessar endereço https://cadastro.aguasdorio.com.br e preencher o sistema com suas informações. É preciso ter em mãos um documento pessoal com foto e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou de internet fixa no nome do responsável pelo serviço ou um documento do imóvel, como contrato de aluguel ou escritura.