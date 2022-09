O governador Cláudio Castro destacou as ações para o reequilíbrio das contas no estado - Agência O Dia

O governador Cláudio Castro destacou as ações para o reequilíbrio das contas no estadoAgência O Dia

Publicado 23/09/2022 18:26

Rio - O Rio de Janeiro subiu no "ranking" da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e evoluiu de D para B a Capacidade de Pagamento (CAPAG) do estado. O resultado, divulgado na quarta-feira, 21, é o melhor obtido desde 2017 e indica a recuperação da saúde fiscal do Rio.

"O estado tinha CAPAG D em decorrência da crise financeira e do desequilíbrio econômico. A nova avaliação, que resultou na CAPAG B, comprova que as contas estão equilibradas e faz valer todo o esforço nos últimos anos para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal", disse o governador Cláudio Castro.

A análise da CAPAG é feita pela STN para avaliar as condições financeiras de estados e municípios de honrar novos empréstimos com garantia da União. A análise considera três indicadores: endividamento, poupança e liquidez do caixa estadual. O Rio recebeu conceito A nos dois últimos itens, com base no bom desempenho da receita fluminense em 2021.

"O resultado coloca o Rio de Janeiro em pé de igualdade com os demais entes da Federação", disse o secretário de estado de Fazenda, Leonardo Lobo.