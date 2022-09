Paes de Andrade disse que o pré-sal é o maior ativo da Petrobras - Reprodução

Publicado 26/09/2022 13:38

O presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade disse nesta segunda-feira, 26, na abertura da Rio Oil & Gas, que a companhia pretende investir US$ 2,8 bilhões nos próximos cinco anos em ações para mitigação de emissões de carbono. Paes de Andrade, que faz tratamento contra um carcinoma, discursou por meio de vídeo. Na abertura da feira, ele é representado pelo diretor de Exploração e Produção da estatal, Fernando Borges.



Paes de Andrade afirmou que o foco da Petrobras ainda é o pré-sal, que definiu como o "ativo de maior valor da empresa e uma das províncias petrolíferas mais importantes do mundo". Ao mesmo tempo, porém, ele afirmou que a empresa busca desenvolver novas fronteiras de exploração, no que citou a Margem Equatorial, no litoral do Nordeste e Norte do Brasil.



O executivo disse que, hoje, a Petrobras prioriza investimentos em descarbonização e desenvolvimento de biocombustíveis, como diesel renovável e bioquerosene de aviação. Dos US$ 2,8 bilhões previstos para este fim, US$ 248 milhões serão alocados em um fundo com foco em soluções de baixo carbono.

Rio Oil & Gás

A expectativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), organizador da Rio Oil & Gas — aberta nesta segunda-feira, no Museu do Amanhã (Zona Portuária) —, é receber cerca de 40 mil participantes, entre executivos, profissionais, autoridades e especialistas de dezenas de países, que circularão pela feira, congresso e eventos paralelos.

A Rio Oil & Gas acontece em um momento ímpar do cenário global, após dois anos de pandemia e com questões geopolíticas (guerra da Ucrânia) e climáticas impondo novos desafios para as empresas da cadeia produtiva de petróleo e gás. Por isso, a transição energética do setor para uma economia de baixo carbono é um dos principais temas dos debates e palestras da Rio Oil & Gas.

Nove países estão presentes com pavilhões na feira do evento – Angola, Alemanha, Argentina, Áustria, Irã, Itália, Reino Unido, França e Noruega. Irã e Angola participam pela primeira vez. A Áustria retorna à Rio Oil & Gas após oito anos. Além disso, durante o evento, pesquisadores de 20 países apresentarão trabalhos técnicos – nos eixos Upstream, Midstream & Downstream, Gás Natural & Energia e a Indústria do Futuro.

* Com informações de Estadão Conteúdo