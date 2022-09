Petrobras terá unidade dedicada à produção dos biocombustíveis - Internet/Reprodução

Publicado 28/09/2022 18:13

A Petrobras pretende se tornar uma das maiores produtoras mundiais de diesel verde (HVO) e de combustível sustentável de aviação (SAF), e para isso planeja construir uma planta exclusiva dedicada a essa produção em uma das suas refinarias, informou o gerente executivo de Integração de Negócios e Participação, Daniel Pedroso.

"Nós nos enxergamos entre os maiores produtores de HVO e SAF num futuro próximo", afirmou Pedroso em um painel da Rio, Oil & Gas 2022, maior feira do setor de petróleo e gás natural da América do Sul que está sendo realizada até a quinta-feira, 29, no Rio de Janeiro.

Com investimentos previstos de US$ 600 milhões até 2027 para expandir a produção de combustíveis renováveis, através do Programa BioRefino, a estratégia será construir uma planta dedicada à produção dos dois biocombustíveis dentro de alguma refinaria da empresa, ainda não divulgada, e não apenas por coprocessamento nas unidades já existentes, como já vem sendo feito no período de testes. "Será uma unidade de maior porte, que vai demandar um investimentos maior" , observou Pedroso. "Vai ser uma planta à parte,100% renovável", completou.

O executivo disse que por coprocessamento, a Petrobras já está apta a produzir os biocombustíveis na Repar. No caso do HVO, a estatal está prestes a começar a fase comercial da comercialização, afirmou. "Temos um teste comercial em parceria com a Vibra e outras empresas que teve bons resultados. Estamos muito próximos de inaugurar a fase comercial do diesel verde", informou,observando porém que o Brasil precisa avançar na regulamentação dos biocombustíveis.

A Petrobras tem defendido a tese de que o HVO pode concorrer com o biodiesel na mistura obrigatória ao diesel - hoje em 10% -, o que já foi descartado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).