Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos OliveiraValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 29/09/2022 13:34

Brasília - O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, ressaltou o saldo positivo de empregos formais gerados na indústria em agosto pelo terceiro mês consecutivo. Em entrevista para comentar o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês, Oliveira disse que isso mostra uma retomada importante no setor industrial. "O aumento do emprego na indústria contribui para elevar a média de salários porque a indústria demanda empregos mais qualificados", afirmou.

Em agosto, a indústria abriu 52.760 vagas e foi o segundo setor com maior saldo líquido, atrás apenas do de serviços, que registrou a criação de 141.113 postos formais.

O comércio teve saldo positivo de 41.886 vagas em agosto, enquanto houve um saldo de 35.156 contratações líquidas na construção. Na agropecuária, foram criadas 7.724 vagas no mês.

Demonstração de estabilidade

O secretário do Trabalho e Previdência do Ministério do Trabalho, Mauro de Souza, disse que o saldo positivo de 1,853 milhão de empregos gerado neste ano, demonstra uma estabilidade na geração de empregos depois do "boom" de 2021 que foi causado por conta da retomada de contratações depois da crise gerada pela pandemia do coronavírus.

De janeiro a agosto de 2021, o País acumulava 2,173 milhões de vagas formais abertas. "No ano de 2021 estávamos retomando após a pandemia, sabíamos que não teríamos os mesmos números, mas temos agora um cenário estável e positivo", completou.