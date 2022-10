IPTU: nona cota vence nesta sexta-feira - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 06/10/2022 14:39 | Atualizado 06/10/2022 14:40

Rio - Os contribuintes da cidade do Rio que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU de 2022 têm até esta sexta-feira (7) para realizar o pagamento da nona cota do imposto predial. O site disponível para emissão das guias do IPTU é o da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento: fazenda.prefeitura.rio.

Os postos de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento também estão disponíveis para emissão das guias do IPTU, e até o dia 07/10 o pagamento da nona cota é feito sem encargos. Após a data do vencimento, o não pagamento do tributo implica na incidência de acréscimos moratórios.

O município também faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento já identificou sites que têm emitido falsos boletos de pagamento do IPTU. Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao site oficial com o objetivo de confundir os contribuintes na tentativa de golpe.

Veja como realizar o pagamento pela internet:

1. Acesse o portal fazenda.prefeitura.rio.

2. Role a tela para baixo e clique no botão IPTU, e em seguida, no botão IPTU 2022.

3. Insira seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU.

4. Selecione o exercício 2022.

5. Clique em prosseguir.

6. Selecione a parcela desejada

7. Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto

8. Agora é só clicar e o boleto será emitido.