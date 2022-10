Publicado 09/10/2022 05:00

Com o Dia das Crianças pchegando, a busca por presentes e programações para as crianças começam desde cedo. A data será comemorada na quarta-feira, dia 12, junto com o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, de acordo com o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município (SindilojasRio), as vendas devem crescer 5% em comparação com 2021. Apesar da estimativa de consumo levar em consideração que outras datas comemorativas não alcançaram as expectativas dos lojistas, o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, afirmou que, em geral, as pesquisas feitas pelo grupo sempre são mais otimistas.

Para os pais e responsáveis que querem acertar na hora de comprar o presente certo para as crianças, as lojas estão com ofertas em produtos diversos. O Procon-RJ alerta os consumidores para que prestem atenção aos detalhes importantes ao fazer compras e semprefiquem atentos às condições de troca, de entrega e segurança dos brinquedos. Também é preciso pesquisar os preços, que podem varias de acordo com cada loja.

Muitos pais e responsáveis preferem parcelar as compras, já que alguns fornecedores colocam o valor da parcela aparente, mas a quantidade de prestações em letras miúdas. Por isso, não é recomendável escolher os presentes apressadamente, um descuido na hora de efetuar a compra pode gerar dívidas. Sites com valores muito abaixo do mercado precisam de uma maior atenção, pois há a possibilidade de serem frutos de golpe. Não é recomendável fazer compras pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, muito utilizado por golpistas. Antes de fazer o pagamento, verifique não só a reputação da empresa, mas também se o número que consta é verdadeiro.

Para evitar descuidos e problemas aos consumidores, O Dia fez uma seleção com as melhores opções de presentes para os pequenos nesta data comemorativa. Com a expectativa de aumentar as vendas de brinquedos, a Lojas Americanas estreou a campanha “Planeta Criança Americanas: Um Mundo de Brinquedos” e está com ofertas exclusivas para aqueles que fazem compras acima de R$79,90.



Os que efetuarem compras acima desse valor, vão receber brindes da Frozen com um colar ou de um homem aranha com teia. A Americanas também dá destaque para tablets e livros infantis como presentes. Os produtos custam até R$ 249 e estão com até 60% de desconto e com a possibilidade de parcelar em até 10 vezes sem juros. Em compras pelo site é possível ter até 10% de desconto ao utilizar o desconto “BRINCA10”. Aqueles que pagarem através do aplicativo da AME vão poder receber até 30% de cashback.



A Ri Happyoferece opções de brinquedos de diferentes franquias e personagens. As apostas são na Patrulha Canina, pelúcias, jogos e quebra-cabeças. A venda de produtos de youtubers como Maria Clara, JP e Luluca são uma ótima ideia de presente para as crianças. Já os personagens que são uma febre entre os os pequenos são cards Pokémon, Minecraft, Roblox, Jurassic World, Naruto, DC Comics e Marvel.



Os lançamentos nos cinemas como LightYear e Sonic devem impulsionar a compra de brinquedos. Os clássicos como, Barbie, Hot Wheels e Lego, também são uma ótima escolha para os pais que não podem errar na escolha do presente. As bonecas Baby Alive e Cry Baby também estão em destaque. Para as crianças de 0 a 3 anos itens de bebê como mamadeira, carrinho, chupeta e brinquedo de atividades pode ser uma boa opção para manter os pequenos entretidos. Até o dia 12, nas compras acima de R$ 250 em cartões da bandeira ELO, os consumidores terão R$ 30 de desconto no valor final.



A Casa&Video também está com ofertas para a data comemorativa para toda a família. A Casinha&Video tem como parceira a Disney e, em compras de R$49,90 em brinquedos, as crianças levam de brinde uma cartela de tatuagem exclusiva do Homem Aranha ou da Encanto. As principais ofertas são o Patinetes Play&Fun, a partir de R$ 179,90 , XBOX Series S por R$ 2.399,90 e bonecos da Marvel a partir de R$ 79,90. Os produtos podem ser parcelados em atédez vezes sem juros, ou em 21 parcelas fixas. No app, a primeira compra sai com 10% de desconto.



Para os calçados, a Mini Melissa está com promoções especiais com sapatos a partir de R$ 79,90. Além disso, na compra de R$ 159,90 em produtos, os clientes podem ganhar o kit Mini Melissa Kit Snack Time, com um potinho e um copo nas cores rosa e verde.



Programação



Na quarta-feira, há diversasprogramações especiais dedicadas às famílias.A Biblioteca Parque da Rocinha vai contar, a partir das 10h, com atividades especiais para o público infantil. As crianças poderão, além de participar das brincadeiras, assistir a filmes.



Outras atividades gratuitasacontecerão na cidade. Uma opção para os pais que gostam de samba, o Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá, na Praça Seca, vai receber a Roda de Samba “Figa Guiné” para toda a família, a partir de 12h. Na Arena Carioca Gilberto Gil, em Realengo,haverá Oficinas Populares de Matrizes Africanas, às 16h. A Lona Cultural Municipal Terra também vai abrir espaço para as crianças se divertirem com a “Manhã das Crianças”, a partir das 10h.



Para famílias que se interessam por peças, a Arena Carioca Abelardo Barbosa, a Arena Carioca Dicró vão ter apresentações infantis e gratuitas no Dia das Crianças. Na Arena Abelardo Barbosa, os pequenos terão a oportunidade de assistir o espetáculo circense “Venturo”, às 11h. Já na Arena Dicró, às 15h, terá apresentação da peça de teatro “Pelos 4 Cantos do Mundo”que utiliza da linguagem corporal e recursos de animação para narrar as aventuras de uma menina refugiada da Síria.



O Teatro Imperator, no Meier, e Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, vão ter programações especiais para a criançada. No Imperator o espetáculo apresentado é "Família encanto”, que narra a história de uma família que vive escondida nas montanhas em uma casa mágica. O início está previsto para às 16h com duração de 60 minutos. O valor dos ingressos são R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Já no teatro Laura Alvim, a peça “Bisa Bia, Bisa Bel” será exibida às 16h e os ingressos vão custar R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. O espetáculo estará em cartazatéo dia 30.



Os shoppings tambémoferecerão atividades especiais para toda a família. O Nova América, em Del Castilho, vai realizar uma oficina de slime na praça de alimentação, das 16h às 18h30. Entre 17h40 e 18h30, o shopping apresentará uma peça de teatro infantil e um show de mágica. O Shopping Boulevard da Vila Isabel também vai contar com uma apresentação de mágica para os pequenos. Já aqueles que gostam de atividades ao ar livre, o Parque de Madureira, o Engenhão e a Quinta da Boa Vista são uma ótima opção para as famílias que queiram se divertir e fazer um piquenique ao mesmo tempo.



Em Niterói, a Prefeitura programou eventos para as famílias. Na parte da manhã, das 9h às 13h, os parques Campo de São Bento, Praça do Descobrimento, Horto da Fonseca e a comunidade do Caramujoterão atividades como oficinas de pintura e massinha, animação para o público infantil, balões e música.

A Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, organizaum evento gratuito e aberto ao público na Vila Olímpica da cidade. O programa vai contar com brincadeiras, brinquedos infláveis, atrações, esportes e jogos. As famílias podem começar a chegar no local às 10h e as atividades vão até as 18h.

Otimismo dos lojistas



"Os comerciantes, ou todo aquele profissional que vive de vendas, tem que ser mais otimista, porque se ele for pessimista ele não vende. Já é difícil vender, mas se for pessimista aí que não vende, então nossas expectativas sempre são mais otimistas", explica o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves.



No entanto, mesmo com o otimismo do representante de varejo do Rio, as apurações feitas pela entidade sindical do setor terciário brasileiro, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou uma expectativa diferente. De acordo com eles, o comércio varejista deve movimentar R$ 8,13 bilhões em volume de vendas — o que, em comparação ao ano passado, representa uma retração de 3,1%. A pesquisa ainda mostra que, mesmo com o aumento da circulação de pessoas, o reajuste de preço vai impactar na hora da venda.



Para o presidente, o reajuste dos preços significa que as vendas crescem um pouco porque as produções são mais escassas. Aldo reiterou que o motivo desse aumento de 5% seria a retomada da economia, ainda que tímida, mas crescente na região. Por conta da pandemia e do lockdown, a demanda ficou reprimida, e com a melhora do cenário no Brasil, os comerciantes acreditam que neste ano o comércio pode melhorar. A principal preocupação do mercado varejista é a concorrência com o comércio informal, que em datas como estas ocupam a cidade com produtos piratas e contrabandeados. Os lojistas apostam em promoções, descontos e diversificação de planos de pagamento para afastar os pais e avós do mercado informal.



A expectativa da CDLRio é que o preço médio de presente das pessoas seja de R$ 130 e a maioria dos clientes vão preferir pagar em cartão de crédito parcelado. Outras formas de pagamento como Pix, dinheiro e cartão de débito também são esperados pelos comerciantes. Os lojistas acreditam que a categoria de presentes vendidos seja brinquedos (35%), roupas (25%), calçados, tênis (15%), artigos esportivos (10%), celulares (8%), jogos eletrônicos (5%). A pesquisa também mostra que os pais (75%), os avós (18%) e os tios e padrinhos (7%) são os que mais presenteiam e a maioria das crianças (64,5%) é quem escolhe o próprio presente.

Maria Fernanda Firpo

*Estagiária sob supervisão de Marlucio Luna